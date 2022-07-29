澎湃新聞報導，大陸美團29日發布《2022中國咖啡消費洞察報告》（報告），為即將開啟的咖啡文化周活動預熱。報告顯示，上海咖啡門店數量7857家，全球第一。6月以來咖啡行業韌性強勁，本土品牌崛起。據悉，本屆咖啡文化周是上海五五購物節期間的一個重要活動模組，將從8月4日正式開啟，一直持續到8月18日。

報告指出，中國的咖啡市場前景廣闊，咖啡消費規模逐年擴大。其中，以現場製作、銷售為業務特徵的現制咖啡增長亮眼。2021年，中國現制咖啡行業市場規模達89.7億（人民幣，下同）元，較2020年增長41.7％，預計2023年市場規模將達到157.9億元。

報告顯示，除一二線城市外，咖啡消費也正在向三四線城市擴展。美團數據顯示，三線城市咖啡門店數增速最快，達19％，高於新一線和一線城市的18％和16％。在咖啡外賣方面，三線城市咖啡訂單同比增長接近2倍，四五線城市的咖啡訂單同比增長更是高達250％以上，市場發展潛力巨大。

上海在全國咖啡消費中起到了領頭羊作用。報告顯示，截至2022年6月30日，上海咖啡店數量達到了7857家，數量遠超紐約、倫敦、東京等地，是全球咖啡館最多的城市，每萬人咖啡館擁有量為3.16家，是名副其實的咖啡之都。

美團外賣數據顯示，上海咖啡外賣的訂單量、交易額、商戶數在全國排名第一，上午9點，是咖啡外賣的高峰下單時間。2021年美團餐飲外賣的小眾品類訂單中，咖啡品類訂單量同比增長178.7％，是眾多細分品類中的第一名。

6月以來，上海經濟快速回彈，消費活力也加速回歸。

今年5月，上海咖啡門店訂單量環比4月增長達163.9％，6月更是環比增長5273％。

經濟復甦帶動咖啡行業重回增長，咖啡外賣訂單的快速反彈，也是上海城市煙火氣加速回歸的訊號。美團數據顯示，2022年6月，上海咖啡外賣訂單量較去年同期上漲超80％，持續保持高速增長。

廣闊的市場和豐富的場景，為上海中小咖啡館提供了優質的發展環境，也為本土消費品牌的崛起創造了有利條件。報告總結，Manner、挪瓦咖啡、M Stand、Seesaw等大陸國產本土優質咖啡品牌均起源於上海，並逐漸走向全國。2022年第一季，以小店起家的Manner咖啡200家新店齊開，精品平價咖啡深受消費者青睞。

值得關注的是，上海咖啡文化熱還探索出了一條「新消費擴大內需、帶動產業升級」的發展路徑。

上海是大陸雲南咖啡消費熱度最高的城市，帶動雲南咖啡精品化率大幅提升，美團數據顯示，截至2022年2月，上海售賣雲南咖啡的商戶共有569家，同比去年增加848％，訂單量同比去年增加713％。其中，2022年提供雲南咖啡的外賣商戶同比增加1084％，訂單量同比增加840％。