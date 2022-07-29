金門今(29)日新增150名新冠確診者，累計9436例，約占本縣常住人口14.20％。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今(29)日新增150名新冠確診者，累計9436例，約占本縣常住人口14.20％。縣府提醒，打滿3劑疫苗者， 可選擇不同的居家隔離措施。

金門縣流行疫情指揮中心指出，確診者同住家人得依「打滿3劑疫苗」或「未打滿3劑疫苗」情形，選擇不同的居家隔離措施。確診者可透過「手機簡訊」或「全民健保行動快易通APP」之方式，在「確診者自主回報系統」上針對同住家人居家隔離措施進行選擇，以是否「接種3劑疫苗」做一個規範：(1)同住家人「打滿3劑疫苗」，可選擇居家隔離0＋7，即免居家隔離，直接實施7天的自主防疫，但0＋7無居家隔離通知書，另可選擇居家隔離3＋4，則會收到居家隔離通知書。(2)同住家人「未打滿3劑疫苗」，則必須執行居家隔離「3＋4」，3天居家隔離與4天自主防疫，因有隔離之事實所以會收到居家隔離通知書。

金門今(29)日新增150名確診者，累計9436例，約占本縣常住人口14.20％。目前收治中79例，其中無症狀或輕症70例，中症8例，重症1例；確診者居家照護953例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者122人，目前居家隔離319人，解除居家隔離164人。