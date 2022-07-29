立委邱泰源（左四）前往竹縣柑橘果園視察，聽取農民心聲。（邱泰源辦公室提供／邱立雅竹縣傳真）

柑橘為新竹縣重要農產之一，但今年年初雨勢不斷，導致柑橘災害，結果率不到2成，讓農友欲哭無淚。農委會也公告相關補助方案，即日起至8月8日止，針對全縣桶柑以及部分鄉鎮個別農產，受理農民申辦現金救助。29日上午立委邱泰源等人前往寶山、峨眉等地視察果園農損及了解農民產銷需求。

新竹縣柑橘果園面積約2400公頃，產量1年高達4萬公噸，年產值破10億元，其中峨眉以產桶柑為最大宗，寶山新埔則為椪柑。不過今年2、3月時適逢開花期及結幼果，但雨勢不斷，導致幼果受損，預估平均結果率降至不到2成。

經過桃園區農改場評估並認定災損，農委會也在29日發出公告，針對新竹縣因雨導致的遲發性農業天然再害提供補助。補助額度標準為每公頃8萬元，救助項目損害率達20％以上者，依救助額度予以救助，未達20％者不予救助。符合資格的農民即日起至8月8日止，可向公所提出申請，假日照常受理農業天然災害救助申請，救助以1次為限。

前往果園視察並聽取農民心聲的邱泰源表示，雖然說落花、落果每年都有，但今年災損程度不容小覷，結果率可能不到2成，農民更心疼已投入的肥料成本無法回收還倒賠，此次政府提供農損補助，盼能緩減農民損失。

此次農委會除全縣補助桶柑，另外也針對個別鄉鎮提供不同農損項目補助，包括峨眉鄉增加補助椪柑與柳橙、橫山鄉則多補助砂糖橘。對此峨眉鄉果農希望將砂糖局納入補助，寶山鄉果農也盼納入椪柑補助。對此邱泰源希望農糧署能從寬認定，農糧署北區副分署長林美華則表示會將果農意見帶回研議。