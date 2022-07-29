聯發科（2454）29日舉行法說會，副董事長暨執行長蔡力行指出，由於市場不確定性增加，因此再下修5G手機出貨量至6億支，低於上次法說會預估的6.6～6.8億支，同時預期這波聯發科庫存調整將至少需要2～3季時間消化，代表庫存調整將可能延續到2023年第一季。

蔡力行指出，考量整體市場的不確定因素，我們認為2022年全球智慧型手機出貨量將為12～12.7億支，其中全球5G手機出貨量約為6億支，較去年成長20％，而4G智慧型手機在通膨環境下，對價格敏感的消費者仍具有一定吸引力。對聯發科技，我們在全球4G、5G的市佔提升及5G旗艦市場拓展，將使我們得以在今年持續穩健成長。

蔡力行表示，近幾個月高通膨影響消費者信心，總體經濟的挑戰增加了市場需求的不確定性，亦導致晶片需求的下降。因此，我們觀察到客戶及其銷售通路已開始積極調整庫存，預期未來的兩到三個季度都還會持續調整。在這樣的環境下，聯發科技會謹慎管理庫存、成本及費用。