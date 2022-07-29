敦泰(3545)今日舉辦第二季法人說明會，第二季營收、獲利受到終端市場快速下滑衝擊，稅後純益僅0.9億元，季減少87.66%、年減少95.73%，每股稅後純益0.45元，董事長胡正大表示，市場低迷預計還會持續一陣子，毛利率反轉轉正恐要到明年比較有機會，至於市場擔憂先前簽定的LTA長約，他則表示，敦泰和上下游都有簽定，短期內趨於大家互相讓步，期望三年內可以執行完協議總量。

敦泰第二季營收33.27億元，季減少14.53%、年減少42.36%，稅後純益0.9億元，季減少87.66%、年減少95.73%，每股稅後純益0.45元；單季毛利率33.87%，季減少5.73個百分點，年減少16.5個百分點。敦泰第二季營業費用暴增至11億元，也侵蝕獲利，主要是有一個針對新產品開發的特別支出。

敦泰累計上半年營收72.2億元，年減少28.68%，稅後純益8.19億元，年減少 72.26%，每股稅後純益4.02元；毛利率36.96%，年減少7.86個百分點。

胡正大表示，市場看起來確實是下降的很迅速，特別是今年3月、4月開始，包括俄烏戰爭、通貨膨脹等因素，消費者購買力下降，目前來說端市場需求疲軟的現象也從手機產品逐步擴及至個人電腦產品。

市場需求放緩一旦開始，隨之引起的是存貨水準過高的問題，胡政大表示，過去兩年許多製造商由於擔心供應鏈斷鏈及晶片短缺造成長短料影響到未來生產計畫，因此，多已超額準備庫存，但這也造成了手機和個人電腦等產業目前普遍存在庫存過高的問題，而這些庫存可能需要幾個季度來消化；他進一步說，儘管敦泰已非常積極作為，在第二季已經開始非常積極在處理庫存問題，但因生產週期普遍為4個月，庫存調整通常要一個季度後才有機會看到明顯降低，保守預計市場低迷還會持續一陣子。

去年全球半導體產能荒，多數業者選擇簽訂LTA長約以確保交貨，但今年景氣直轉急下，LTA長約反倒讓業者傷腦筋，胡正大表示，敦泰和上下游都有簽定LTA長約，LTA長約大部分保量不保價，但一部分是價量都談定，在市場景氣疲軟下，還是會按照市場近況，短期內大家互相讓步，期望三年內可以執行完協議總量。

在價格上，胡正大表示，假設同業有降價動作，敦泰沒有過多選擇的權利，也會選擇跟進，預估第三季總體平均價價格還是有下修可能性；毛利率部分，目前到來，2022年毛利率反轉向上的機會不大，恐要等到2023年。

現階段全球經濟充負面的消息，但敦泰還是有一個令人振奮的亮點，那就是車載產品，胡正大表示，敦泰車載部門的IDC(TDDI)產品在市場中持續成長統計今年上半年戴In-cell產品出貨量，已超越2021年全年的表現現階段，期待車載相關產品的營收能夠在下半年持續成長。