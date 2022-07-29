廖男PO文不久後，即遭警方回文打臉，警方更要針對不實指控依法究辦。（摘自爆料公社(官方粉專專屬)社團）

新北市1名廖姓男子（39歲），昨（28）日上午因發生擦撞事故，遭對造肇事逃逸前往派出所報案，結果被警方查出無照駕駛而吃上罰單，廖男心有不甘，竟上網PO文詆毀警方，警方不僅回文打臉，現在更要以侮辱公務員罪嫌究辦。

警方表示，廖男昨天上午7時許，騎乘大型重機於新莊化成路與福樂街口與另1輛普通重機發生擦撞，廖男雖未受傷，但重機造成車損，而對方卻沒有留在現場，直接離開現場，涉嫌肇事逃逸，因此廖男於上午9時左右，親自前往頭前派出所報案。

警方依規定受理廖男提出的肇事逃逸告訴，並開立交通事故聯單，但警方在受理過程中，發現廖男本身是無照駕駛，因此依法對他開單舉發，沒想到此舉造成廖男不滿，認為警方是故意施壓，想藉此推諉他的報案，經警方不斷說明，仍不被接受，事後廖男竟於臉書社團爆料公社PO文辱罵警方。

廖男在文章中指出，「新莊頭前派出所惡劣員警 去報車禍對方肇事逃逸，竟被員警威脅不給開單不受理比黑社會還黑連同整所同事及巡佐壓榨公民」。文章PO出之後不久，立即遭到警方留言回覆打臉，指出是廖男自己無照在先，且警方一切依規定受理報案，文章皆為不實指控。

警方並強調，針對相關不實指控之相關言論，以確實妨害警譽並侮辱公務員，後續將依侮辱公務員罪嫌究辦，以正視聽。警方呼籲，言論自由不代表無限上綱，如有違法情事，警方必定依法辦理。