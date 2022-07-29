嘉義城隍廟29日開鬼門開普，特別設計15米長的「祥龍獻普」祭品。（廖素慧攝）

嘉義城隍廟豎燈篙招好兄弟來接受普渡。（廖素慧攝）

嘉義城隍廟開普拜香蕉、鳳梨等水果山，非常澎湃。（廖素慧攝）

嘉義城隍廟開普拜香蕉招好兄弟來普渡。（廖素慧攝）

進入農曆7月俗稱的「鬼月」，嘉義城隍廟29日開鬼門舉辦開普儀式，特別推出一款15米長的「祥龍獻普」祭品，由鳳梨酥及嘉義城隍長壽餅禮盒裝置而成的藝術供品，還有香蕉、鳳梨等水果布置出來的「水果山」，非常澎湃。

建廟300餘年的嘉義城隍廟，農曆7月的「城隍中元祭典」保存早期的普渡儀式，是嘉義市的無形文化資產，29日是農曆7月初1，舉辦「城隍開恩．全嘉開普」中元普渡，副市長陳淑慧代表黃敏惠市長擔任主祭，偕同城隍廟董事長賴永川祈求國泰民安，疫情速速散去。

陳淑慧表示，嘉義市城隍廟中元祭典習俗承襲百年傳統，遵循古禮辦理，保留完整普渡儀式值得肯定，嘉義市有中元「輪普」的習俗，境內各信仰圈輪流普渡，在祭祀、普渡後舉行「平安宴」，「人鬼神同歡」的特殊文化，獨具特色。

嘉義市工策會總幹事許燿宏指出，「輪普」對嘉義市是獨家存在的文化，農曆初一城隍廟開普以後，全市分區輪流拜拜普渡，農曆29日地藏庵廟收尾結束，因而有個更貼近鬼門開、鬼門關的說法是「城隍廟開、地藏庵收」，整個農曆7月天天都普渡，晚上吃辦桌，熱鬧滾滾。

城隍廟表示，今年開普祭典特別用鳳梨酥及嘉義城隍長壽餅禮盒裝置一座約15米長的藝術供品「祥龍獻普」，還有用香蕉、鳳梨、蘋果、百香果、木瓜等時令水果堆出「水果山」，祭拜好兄弟。

城隍廟總幹事葛永樂說，中元普渡民間通常不拜香蕉、鳳梨，但城隍廟是開鬼門讓好兄弟來陽間，豎燈篙、拜香蕉及鳳梨是歡迎好兄弟來受祭拜。