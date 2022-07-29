大陸外交部發言人趙立堅29日主持例行記者會，趙立堅在回應涉台問題時稱，正如習近平主席強調，大陸堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的台獨勢力留下任何空間。對於日本兩名前防衛大臣27日起訪台，趙立堅表示，嚴肅敦促日方恪守在台灣問題上所作承諾，慎重處理有關問題，不向台獨分裂勢力發出錯誤訊號。

據報導，日本兩名前防衛大臣石破茂和濱田靖一27日起訪問台灣。對此，29日中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅表示，台灣是中國領土不可分割的一部分。中國堅決反對建交國同台灣進行任何的形式官方往來。中方嚴肅敦促日方恪守在台灣問題上所作承諾，慎重處理有關問題，不向台獨分裂勢力發出錯誤訊號。

習近平在「拜習會」重點闡述中方在台灣問題上的原則立場。習近平強調，台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚。中美三個聯合公報是雙方的政治承諾，一個中國原則是中美關係的政治基礎。堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的台獨勢力留下任何空間。中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。民意不可違，玩火必自焚。希望美方看清楚這一點。美方應該言行一致恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報。