台中市龍井區日前有一名76歲廖姓男子接到假冒台電人員和警察來電，表示其涉嫌刑案，讓他誤以為名下8個帳戶共4200萬元淪為不法所得，趕緊要提領餘萬元供採驗指紋，幸廖男子的妻子提議前往住家附近派出所查證，聽完員警分析後，夫妻才得知是老梗詐騙，也因此保住一生積蓄。

廖男日前中午接獲自稱台電人員來電謊稱欠繳電費且涉及洗錢、毒品買賣等刑事案件，隨後好心欲協助廖男報案便替他轉接給假警察，假警察稱廖男個資流失遭冒用涉及洗錢案將由法院偵辦，並用LINE傳送假傳票取信廖男。假警察聽到廖男開始緊張，進一步要求提供名下金融帳戶及存款金額，甚至指示他先提領不法所得136萬元供警察採驗指紋。

廖男夫妻到達烏日警分局龍井派出所時，神情倉皇失措，擔心涉及刑案導致提供給對方的8個帳戶內共4200多萬元淪為不法所得，幸經警方耐心解釋此為詐騙集團手法，並分享其他詐騙案例，廖男才恍然大悟，也慶幸尚未提款交付亦無財物或其他損失，感謝警方積極解釋。

烏日警分局呼籲，詐騙集團輪番假冒台電客服人員、電信業者、健保局人員、警察、檢察官等角色，謊稱民眾涉入毒品案、洗錢防制條例、槍砲等重大刑案，需把名下帳戶、密碼交給檢警監管等類似話術，全部都是詐騙案件慣用手法。請務必保持冷靜，撥打165反詐騙諮詢專線或110查證，才不會讓一生積蓄歸零。