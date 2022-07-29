根據大陸工信部旗下的工信微報指出，29日下午中央組織部有關負責同志出席工業和信息化部領導幹部會議，宣佈中央決定由金壯龍擔任工業和信息化部黨組書記，肖亞慶不再擔任工業和信息化部黨組書記職務。
而肖亞慶在大陸官方27日公布中共中央和國家機關出席中共「二十大」代表中缺席引起討論後，28日再傳因涉嫌違紀違法，目前正在接受大陸中央紀委國家監委審查調查。這也是中共「二十大」召開之前，今年第二位落馬的省部級幹部。
根據大陸工信部旗下的工信微報指出，29日下午中央組織部有關負責同志出席工業和信息化部領導幹部會議，宣佈中央決定由金壯龍擔任工業和信息化部黨組書記，肖亞慶不再擔任工業和信息化部黨組書記職務。
而肖亞慶在大陸官方27日公布中共中央和國家機關出席中共「二十大」代表中缺席引起討論後，28日再傳因涉嫌違紀違法，目前正在接受大陸中央紀委國家監委審查調查。這也是中共「二十大」召開之前，今年第二位落馬的省部級幹部。
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