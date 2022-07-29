近年來不少人喜歡騎乘重機在台灣到處遊玩，然而，「記者爆料網」臉書則上傳1段危險動作的影片，影片中，有位騎士騎著重機，疑似騎在桃園某隧道內，該重機騎士也疑似開啟定速巡航功能後，便將雙手放開機車龍頭，還配合著後坐女乘客對著鏡頭比YA，其誇張又危險的行逕，也被網友大罵「梁靜茹給的勇氣」、「早晚會出事」。

「記者爆料網」臉書專頁上傳1段51秒影片，拍攝地點疑似在桃園某隧道內，影片中，有位騎士騎重機雙載，該騎士疑似開啟定速巡航功能後，便將雙手直接放開，與後座女乘客一起對著鏡頭比YA，之後，騎士仍未將雙手緊握機車龍頭，而是放在機車油箱殼上，拍攝的畫面移到騎士右前方時，後坐女乘客再對著鏡頭比著「大愛心」手勢，影片播放約30秒後，騎士才將雙手握回重機龍頭，後座女乘客也抱著騎士的腰，然而影片剩最後3秒時，騎士又將右手放在機車油箱殼上在隧道內奔馳；「記者爆料網」臉書專頁也在貼文寫下「定速巡航開下去，重機解放雙手不是問題」。

男子騎重機疑似在桃園某隧道內，開啟定速巡航放開雙手，後坐女乘客還比著「大愛心」手勢，危險行為也被網友罵翻。（翻攝自臉書記者爆料網）

影片一出，網友紛紛留言表示「梁靜茹給的勇氣」、「這不是大家想看的結局啊」、「沒看到我想看的」、「早晚會出事」、「為什麼沒有血流成河的畫面？」、「意義在哪？！」、「為什麼那麼多人，不怕鼠 ，就怕鼠，亂竄，害了人」、「怎麼沒有種田、犁田」、「結局勒？自撞還是安全下莊？」。