交通部觀光局近年大力推廣自行車旅遊，鼓勵民眾以結合運動及低碳環保方式漫遊台灣，觀光局也注意到車友的住宿需求，今年5月至6月間舉辦「2022自行車友善旅宿人氣票選」，並在今日下午舉辦頒獎典禮，公布15家獲選最佳人氣獎的自行車友善旅宿。

為期10天的人氣票選活動，邀請全台民眾線上票選支持自己喜歡的自行車友善旅宿，共有728家旅宿業者參與，最高票的15家人氣自行車友善旅宿，北、中、南、東及離島各選出人氣最高的觀光旅館、一般旅館與民宿。

北部觀光旅館「福容大飯店福隆」（4623票）、一般旅館「新竹安捷國際酒店」（3138票）、民宿「淇岄莊園」（1092票）

中部觀光旅館「雲品溫泉酒店日月潭」（8395票）、一般旅館「台中大毅老爺行旅」（1731票）、民宿「西湖柚子家民宿」（1054票）

南部觀光旅館「福容大飯店－高雄」（5194票）、一般旅館「統一墾丁渡假村」（1914票）、民宿「海風長堤二館民宿」（1870票）

東部觀光旅館「瑞穗天合國際觀光酒店」（1萬3545票）、一般旅館「理想大地渡假飯店」（3433票）、民宿「富圖民宿」（1332票）

離島觀光旅館「澎湖福朋喜來登酒店」（2萬2575票）、一般旅館「金湖飯店」（7917票）、民宿「語榕花園民宿（2109票）

觀光局表示，藉由票選不只讓民眾認識到更多不同區域、不同型態的自行車友善旅宿，也提供這些優秀的旅宿業者們更多宣傳的舞台。旅客出發前若想搜尋自行車友善旅宿，可以至台灣旅宿網「自行車友善旅宿專區」，依縣市或16條多元路線進行查詢，選擇適合的旅宿入住。

觀光局也歡迎更多旅宿業者一同加入「自行車友善旅宿」的行列，方便車友在行程上有更多的選擇，打造友善的自行車旅遊環境。

為延續自行車友善旅宿及自行車旅遊的熱潮，全台超過200家自行車友善旅宿們攜手推出超優質優惠方案，預計送出上萬張優惠券。民眾只要在行前至活動網站（https：／／www.2022bikefriendly.com.tw／Discount）查詢優惠方案，並於出發前向旅宿業者告知要使用該優惠，最後於現場出示手機網頁畫面即可。

觀光局提醒，7月15日推出的悠遊國旅補助方案中，入住全台5000餘家自行車友善旅宿可享加碼補助，最高每房每晚補助1300元。