父親節將屆，民眾黨中市中西區議員參選人許瑞宏，上個月發起「勇敢走夜路」探求「巷仔內的聲音」，活動迄今他發現，較少人關注男性攝護腺癌篩檢，於29日舉行「巷仔內的藍英雄」攝護腺癌抽血義診活動，同黨立法委員蔡壁如到場力挺，現場吸引不少男性參加抽血篩檢，場面踴躍。

攝護腺癌抽血義診活動現場，提供50歲以上男性民眾攝護腺PSA免費抽血篩檢，大家落實防疫依序排隊，參與民眾葉先生說，年紀逐漸長，更要定期做身體健康檢查，俗語說，「預防勝於治療，健康才是最大的財富」。

民眾黨中西區議員參選人許瑞宏表示，近年來攝護腺癌已是國人癌症十大死因第5位，早期患者多半「無感」發現時已是晚期，甚至出現症狀卻「羞於啟齒」盼透過義診行動，鼓勵年長男性參加攝護腺癌健檢，父親節前夕守護爸爸健康，就是最好的父親節禮物。

立法委員蔡壁如到場力挺表示，國健署每年花預算在宣傳子宮頸癌、乳癌等，男性攝護腺癌相較少，原因是治癒率高。但人口逐漸老化，這10年來，攝護腺癌的比率增加46％，尤其2025年台灣還可能進入超高齡社會，國健署更應關注攝護腺癌的宣傳與預防。

中華民國泌尿腫瘤關懷協會理事長歐宴泉醫師表示，從1979年到2019年，攝護腺癌發生率增70倍，死亡人數從68人到1459人，增20倍，子宮頸癌是6分鐘護一生，攝護腺癌篩檢2分鐘就好，但沒有政策推廣，攝護腺也沒有疫苗可以打，透過抽血、肛門指診，可早期發現，90％的攝護腺癌是可根治。

許瑞宏指出，目前政府補助4大癌症篩檢，包括大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌，疾呼攝護腺癌納入公費篩檢項目，照顧國內男性健康；蔡壁如說，許瑞宏關注長者的健康問題，透過實際行動為民眾健康把關，創造善的循環，非常值得鼓勵。