行政院主計總處今（29）日公布第二季GDP概估，第二季經濟成長率3.08％，低於先前預測3.31％個0.23個百分點，不過至少「保3」成功。今年全年經濟成長率則下修至3.85％。

主計總處專委吳佩璇說，民間消費部分，國內在第二季達到疫情高峰，單季本土確診是377萬例，但因為疫苗覆蓋率提高，政策轉為防疫跟經濟兼顧，加上去年5月中旬開始實施三級警戒，基數比較低，零售、餐飲、交通、育樂等各類民生經濟活動大多有回升，實質民間消費成長2.96％，與預測相近。

資本形成部分，吳佩璇說，第二季廠商資本支出是延續的，加上風電跟光電綠能設施持續建置，帶動相關基礎工程、機械設備跟運輸工具的增購。國內資本形成在高基數之下仍然穩健成長9.43％，高出預測4.48個百分點。輸出受惠新興科技愈運用需求，持續成長，但因為從國外購買半導體設備、大型運輸工具還有防疫用品大幅增加，按照新台幣計價進口金額增加29.61％，大幅高於預測。進口是GDP減項，導致這一季經濟成長率低於預期。

吳佩璇說，概估111年第2季經濟成長率(yoy)為3.08％，較111年5月預測數3.31％減少0.23個百分點，併計第1季，上半年經濟成長率3.11％；經季節調整後，較上季減0.74％(saqr)，折算年率為-2.93％(saar)。

受到國內疫情升溫及國際局勢動盪，今年經濟成長率日前已下修至3.91％，在把第二季GDP統計質代替原先預估值，重新平均後，將有新的全年經濟成長率。吳佩璇說，下半年若維持5月預測，今年經濟成長率是3.85％。

對於國內經濟表現，主計總處專委吳佩璇說，目前看起來，因為去年防疫政策是比較嚴格，有三級警戒，且跨第二季到三季，民間消費因為去年基數比較低，呈現從低基數回升狀態。

資本形成方面，吳佩璇說，今年廠商資本支出有大幅擴增，儘管去年基數高，整個上半年資本形成都是相當好的，廠商在產能擴增，至少到第二季為止，投資都是持續進行。輸出部分就要看國際外需成長動能是否持續，至少第二季看來，新興科技應用需求持續有，伺服器、高速運算等，還是持續支撐出口成長。

對於出口跟投資方面，整個經濟表現是否能解讀為穩定？吳佩璇表示「是」。不過當媒體追問是否能用「內外皆溫」形容目前景氣，吳佩璇說目前沒有這樣定調。