苗栗縣政府設置社區日照機構，目前已完成了16家，29日在縣府展示工作成果。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌29日頒獎表揚16家日照機構。（謝明俊攝）

苗栗縣設置社區日照機構，提供服務內容。（謝明俊攝）

苗栗縣政府設置社區日照機構提供服務收費標準表。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌29日頒獎表揚16家日照機構，並參觀各日照中心成果。（謝明俊攝）

苗栗縣統計至今年6月止，全縣老齡人口比例已高達1成8，老齡人口的日照需日益加重，苗栗縣政府長照中心全力推動失能、失智長輩社區日照中心，至6月止已完成設置13個社區長照機構，未來將以34個為最終目標，縣長徐耀昌期望能透過廣設長輩失能失智日照中心，減輕家人負擔。

縣府長照中心表示，隨著高齡社會化趨勢，失能或失智長者照顧，對家屬已是沈重壓力，因此，設置社區長照機構，不僅能讓失能失智長輩們能獲得完善專業的照護，也可讓家屬們有喘息的機會，安心繼續投身工作維持家庭經濟機能運作正常，依長輩情況每個月支付1萬至3萬元不等費用，有效減輕家屬經濟負擔。

長照中心指出，縣府自2020年起依照中央指示，以國中學區結合失能者社區生活圈為服務範圍，在苗栗縣規畫了在34個國中學區設置日照機構的目標，至今年6月止，已在全縣13個國中學區中，設置了16個社區長照機構，包括了14家日照服務機構及2家小規模多機能服務。接續下去規畫籌設及設立中的機構涵括了12個學區，預計完成後達到25個國中學區，以建構綿密的服務網路，滿足民眾需求。

長照中心說明，凡是縣內民眾65歲以上失能，原住民55歲以上失能，50歲以上失智，失能身心障礙，以及日常生活需要他協助的獨居老人、衰弱老人等都可向縣府長照中心申請日照服務，服務項目包括生活照護、健康照護，供餐、文康休閒活動、交通接送及沐浴等，可位依照家屬需求提供不同項目服務。

目前，失能失智日照服務多屬民營，在縣府的整合下，收費有統一標準，依照長輩失能失智程序輕重，分為7級收費，從每個月1萬元至最高的每個月3萬6千元，可以減輕家屬支持日照經濟及身心負擔。