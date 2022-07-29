作品多以林園地方特色為主。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市鎮港園社區大學這個暑期邀集林園師生，在高雄市立圖書館林園分館辦理「市境之南․美—鎮港園社大林園師生聯展」，有壓克力、油畫、工筆畫、天文生態攝影、捲紙、木工、手工皂、日語等8個班級參與，超過百件作品展示在林園分館各藝廊空間。

高雄市鎮港園社區大學自2019年創辦至今，在林園地區的辦學逐年穩定，目前每學期開設20多門課程，學員超過300人。但因地理環境位置相對資源少，林園師生要看展都得搭車到市區，更苦無可展現所學的機會。因此，在林園圖書館協助下，鎮港園社大8個參與的班級師生，於於高雄市立圖書館林園分館開辦「市境之南‧美—鎮港園社大林園師生聯展」，展示參與社大課程所學。

聯展中，有近百件的作品，除了別具創意外，許多作品更呈現出林園獨特性，如月牙灣、市境之南樹、方塊海、中芸漁港、漂流木創作、洋蔥手抄紙、倒立水母都成為一件件藝術品，如壓克力彩班學員就以林園在地素材為發想，以中芸漁港龍舟賽、汕尾漁港風帆為創作。

鎮港園社大主任吳季昕表示，辦學邁入第4年，原本去年就規劃林園師生美展，但因疫情升溫而轉為線上展，雖有流量，但缺少了班級師生共同布展的味道，及互相欣賞求進步的感覺，這次聯展克服萬難實體開展，別具意義，期望往後每年都能持續辦下去，展期至9月30為止。