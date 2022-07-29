柏金包和時尚服飾製造商愛馬仕(Hermes)周五指出，由於歐洲和美國市場快速成長，以及中國在六月的強勁反彈，該公司第二季業績明顯增加。

中國在四月和五月的嚴厲防疫封鎖之後，愛馬仕表示，在該季最後一個月出現銷售反彈。愛馬仕以使用馬術印花的絲巾和服飾而聞名。

受到上海和北京的禁止人員行動和管制，多數奢侈品零售商受到打擊，許多聲稱有30%的銷售下滑。

在電話會議中，董事長Axel Dumas拒絕為中國第二季的業績狀況提出具體數據，僅表示，跌幅低於其它競爭對手水準。

愛馬仕第二季整體銷售來到27億歐元(約27.6億美元)，扣除匯率波動因素為年增19.5%。

愛馬仕今年上半營益率來到創紀錄的42%；儘管愛馬仕近幾個月產品漲價低於LVMH和香奈爾(Chanel)的升幅，然營益率仍達到業界最高水準。

愛馬仕傳統上一直被認為最能夠抵抗經濟低迷的品牌，該公司長期以來一直是奢侈品業界表現最穩定的公司，部分原因為愛馬仕對生產和庫存的謹慎管理，這種管理模式協助該公司維持了其獨特性。

售價至少超過1萬美元的柏金包一直有長串的客戶排隊等待購買名單，並且能創造二手轉售的價值，從而鞏固了該品牌的購買吸引力。

愛馬仕周五早盤上漲7.2%，報1330歐元。