飾演「龍五」的港星向華強依親居留案，去年自由時報報導影射國民黨立委葉毓蘭介入，向移民署官員關說、施壓，葉提告向陳姓記者求償5000萬元，自由時報連帶賠償200萬元，台北地方法院認為，事涉公益且記者有合理查證，駁回葉的訴訟。可上訴。

去年初自由時報以「協助向華強依親居留 警界出身藍委遊說移民署」為標題，報導指稱，據知情人士指出，一名警界出身的國民黨立委熱衷為向華強依親居留案奔走發聲，要求主管機關要讓它過，有些官員因為認識或被教過，都顯得相當為難。

葉毓蘭提告求償，台北地院認為向華強是知名人物，其因自身背景及政治屬性，是否適合以依親名目來台，依親申請之准否，事涉國家政策走向或國家安全，有高度公益性，新聞自由應受最大程度保障，葉的名譽也應作較大程度退讓。

法官指出，陳姓記者獲悉該案相關消息並與其信任之相關內部人員進行求證後，發表該查證內容大略相符報導，有盡其合理查證義務，陳沒有侵害葉的名譽權，判決葉女敗訴、陳及自由時報免賠。