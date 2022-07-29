桃園市中壢車站商圈先前受疫情衝擊，陸續有店家退租，再加上捷運延伸線施工，店家擔憂人潮再度受影響。民眾黨桃園市長參選人賴香伶今拜訪中壢車站商圏發展協會，瞭解商圈現況，並表示會加強督導，要求工程如期完成，讓商圈恢復往年榮景。

談及疫情影響，中壢車站商圈理事長范美惠坦言，去年短短2至3個月就關了11間店，許多店家都「哀哀叫」生意影響大，去年底慶幸有些知名品牌回鍋，但今年仍有商家陸續退租，再加上捷運施工會搭設圍籬，讓店家更緊張，期待工程別斷斷續續做，盼能一次持續做完，讓中壢車站「醜小鴨變天鵝」。

賴香伶表示，今日拜訪商圈各店家，大家都希望能盡速恢復商業活動，吸引更多人進駐、振興商圈，再次讓此處成為桃園的重要地點，她承諾會加強督導，要求工程相關程序如期完成。

民眾黨市議員參選人林昭印則提到，中壢車站商圈從前榮景不再，桃園對於鐵路地下化後，前後站商圈該如何復甦，包括未來地下街的規畫與招商計畫，都沒看到市府有實質作為，若順利進入議會，一定會強力監督。