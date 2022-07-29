台東縣今舉行111學年度高級中等以下學校校長布達暨交接典禮，瑞源國中新任校長陳登財代表致詞。（蔡旻妤攝）

台東縣今舉行111學年度高級中等以下學校校長布達暨交接典禮。（蔡旻妤攝）

台東縣今舉行111學年度高級中等以下學校校長布達暨交接典禮。（蔡旻妤攝）

台東縣今舉行111學年度高級中等以下學校校長布達暨交接典禮。（蔡旻妤攝）

台東縣今舉行111學年度高級中等以下學校校長布達暨交接典禮。呂華詩今年派任到新港國中，成為首位蘭嶼出身的國中校長。（蔡旻妤攝）

台東縣今舉行111學年度高級中等以下學校校長布達暨交接典禮，瑞源國中新任校長陳登財。（蔡旻妤攝）

台東縣32所國中小校長29日布達交接，由「最資深菜鳥」初任校長陳登財代表致詞，「很擔心還沒當上校長就要屆齡退休了！」幽默發言讓全場哄堂大笑；而新港國中新任校長呂華詩是蘭嶼出身的首位國中校長，他以「認真的人會被看見，努力的人會被肯定」勉勵偏鄉學子。

「他們剛退休，我就要起來了！」瑞源國中新任校長陳登財任教資歷已有33年，今年初任校長，他自嘲是最資深的菜鳥，「我曾對人生感到懷疑，都到領老人年金的年齡才考上校長，會不會還沒當校長就屆齡退休了？還好幾位退休校長讓出這個機會給我，非常謝謝退休校長！」風趣的致詞讓全場笑聲掌聲不斷。

陳登財勉勵所有新任校長，要憑藉當初考校長的初衷好好辦學，「要讓人人都羨慕我們所待的學校」，而作為學校的領頭羊，同樣也是學校的首席教師，他說，絕對不會忘記那份初為教師的理想。

呂華詩今年派任到新港國中，成為首位蘭嶼出身的國中校長。他說，生活在偏鄉，不見得沒有能力創造自己的未來，他鼓勵孩子，相信自己、做事認真、勤奮學習，「認真的人會被看見，努力的人會被肯定。」呂2003年投入教職，在蘭嶼鄉服務9年後，決定回到台東歷練，曾在台東縣府教育處、賓茂國中、新生國中服務，2017年考上校長資格。

交接典禮布達寶桑國中校長游數珠等32位國中小校長派令，並致贈紀念牌給今年退休的5名校長，包括東海國中賴亮禎、知本國中周正雄、長濱國中張新發、東海國小黃裕敏、鸞山國小田桂香，感謝他們為教育奉獻青春熱忱。

台東縣111學年度國中小計有連任校長9人，新任校長23人，續任校長1人，以及5位校長退休。台東縣長饒慶鈴表示，為讓學校行政有效輔助教學，近年大量招考國中小主任，提升行政人力，並推行行政減量，也期許新任校長為台東教育帶來新氣象，為學子打造適性多元的學習環境。