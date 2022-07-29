周佳琪勤走基層，誓言為國民黨守下屏東首善之區的市長寶座。（林和生攝）

屏東市長藍綠選將出爐，民進黨由二度參選的李清聖，將出戰國民黨徵召的周佳琪，雙方不約而同透過舉辦小型座談會，蓄積基層能量。李說，最壞的時刻已經過去，有信心翻轉此區政治板塊；周則誓言全力固守從未被綠營攻破的首善之區。

屏東縣長期由綠營執政，但屏東市卻未有民進黨籍擔任市長一職，這讓綠營選將可望打破紀錄，為黨內寫歷史；為避免全面綠化，藍營則傾全黨之力要守下這國境之南最後的灘頭堡。

李清聖談到，上次選舉大環境對於民進黨相當不利，除了假消息滿天飛，同婚及年改議題發酵，加上韓流席捲，使得全台選將都選得很辛苦，但把時間拉長來看，政策大方向都是對的，感覺最壞的時刻已經過去，這次有機會翻轉屏東市。

目前透過小型座談會宣傳施政藍圖，提出科技產業園區、科學園區、六塊厝產業園區及運動產業園區，協助縣府加強招商引資；其次是城市觀光發展，規畫屏東市東區菸廠博物館，引進科技動感劇場，南區發展3D立體軍事彩繪館，北區勝利星村設置無人車接駁觀光等政見，尋求市民認同。

至於周佳琪則在競選總部成立後便積極啟動基層拜訪，同時舉辦超過10場座談會讓大家更認識自己，周說，曾經在舊時農田水利會、屏東市民代表會及市公所服務過，加上參與屏東青商會、青創協會，其實對屏東市有相當程度了解。

已有20年公共事務參與經驗的她，在選戰階段保持滿檔行程，走入傳統市場與公園，盼讓市民留下印象，更誓言會努力讓大家看到她的努力，以勝選回報支持者，當一個好市長，不僅為屏東市留下藍天，也要為屏東市創造藍海，開創幸福平安好生活。