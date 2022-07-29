永慶不動產高雄大順鴻麗加盟店店東沈瑞吉年輕時便發現，台灣民眾將不動產做為理財的重要項目，一直對房地產工作有興趣，因此人生第一份工作就選擇了房仲業。中途一度轉進司法領域，但在現實考量下回鍋房仲業，加入永慶不動產，近10年已累積創造12億元的業績，尤其近6年，每年業績都有1.5億元以上的表現，在品牌加持與聯賣助攻下，成就了亮眼的事業版圖。

沈瑞吉回憶，當初第一份工作選擇加入信義房屋，他是同梯中最快成為正職的，在職3年拿過龍虎榜、金質獎章等獎項的肯定。當第一次單月業績破100萬元時，原本以為可以領到豐厚的獎金，想不到底薪加上獎金只有10萬元，付出的努力和心力與獎金不成正比，讓他相當失望。

離開信義房屋後，因為對司法領域同樣有著高度興趣，因此花了2年時間通過司法特考，到法院任職3年，年薪大約80萬元；之後為了成為司法官，離開公職專心準備考試，但因考試失利，加上前後4年備考期間，借了不少信用貸款，還有房貸、生活費等重擔，讓他幾經思量後，決定重回房仲產業，選擇加入加盟體系的永慶不動產。

沈瑞吉帶領的團隊多次拿下「永慶不動產全國店業績 前三名」，包括4次全國冠軍、第2名、第3名各1次。圖片提供：永慶房產集團

書記官背景獲客戶信任 服務專業加快成交速度

沈瑞吉分析，一開始進入信義房屋時，商品以純住宅為主，能經營的產品比較單一。2005年加入永慶不動產之後，發現舞台變大了，除了住宅，還能經營土地、店面等產品，且具備法律背景的他，可以提供法律相關建議，讓服務更專業完善，很快就取得大型客戶的信任，加快成交速度，帶動業績穩健成長。

「那時候因為信貸加房貸負擔重，公職的薪水大概要10年才能還清，但在永慶不動產，只花了不到3年，就把近400萬元的貸款全數償還了。」沈瑞吉直言，以土地和店面產品為主力，年收入最高直逼1,000萬元，完全不會考慮再回到法律界！

升任店長之後的沈瑞吉，放下了個人業務，全心全意輔佐團隊夥伴做出績效，秉持「比別人更用心」的態度帶領團隊，激發同仁潛能、全力衝刺，不僅創造出傲人總業績，還吸引更多人才加入，形成一股善的循環，店頭自然會不斷成長。

永慶加盟四品牌深度聯賣與系統平台結合，成交效率大增，去年聯賣業績高達6,300萬元，平均每週有2件是友店聯賣成交。圖片提供：永慶房產集團

聯賣制度結合系統平台 快速媒合、效率提升

近6年來，沈瑞吉團隊都穩居「永慶不動產全台店業績 前三名」，包括4次全國冠軍、第2名、第3名各1次。值得一提的是，團隊每年光是聯賣業績就幾乎是同業一家店的營業額，像是去年聯賣業績高達6,300萬元，平均每週會有2件的聯賣成交。

而永慶房產集團提供的〈i智慧系統〉，協助同仁隨時追蹤案件，只要在資料庫建立委託案件，不管是內部配對或是外部聯賣都很方便。原本團隊重點在土地與店面買賣，聯賣率一開始並不高，而隨著名單累積和資料庫建立，聯賣率也逐年提升。

另一方面，集結友店的物件資料庫，資訊公開透明，讓團隊可以快速找出最適合客戶的物件，成交效率大增。若以成交件數來看，與永慶加盟四品牌聯賣率已接近5成，在住宅、辦公室的買賣交易上，都能看到聯賣對業績提升的大幫助。

近兩年受疫情影響，不少客戶雖然有置產需求，卻不敢出門看屋，很多社區也不開放賞屋，因此沈瑞吉團隊利用實境技術、加上VR影像，搭配土地的空拍畫面，讓客戶透過影片、掌握案件狀況，加上經紀人口頭詳細介紹及書面資料補充細節，部分成交案甚至客戶沒有實際看房、就決定購買。

沈瑞吉大方提撥獎勵金，時常帶著同仁聚餐、旅遊，平衡工作與生活。圖片提供：永慶房產集團

衝刺工作、也要享受生活 讓同仁擁有美好人生

由於店長角色表現傑出，去年店東洪伍賢拔擢沈瑞吉成為永慶不動產高雄大順鴻麗加盟店的店東，讓他看事情的層面拉高一個層級，開始學習「思考如何複製成功經驗到其他店頭」，協助團隊持續壯大。

「工作時、努力工作，休息時、努力享受生活！」是沈瑞吉常對團隊分享的話，只要店頭業績好就大方提撥獎勵經費，努力拚工作之餘，也讓同仁適時放鬆、享受生活。

除了平常聚餐以外，像是今年影壇大作《捍衛戰士續集》，他還特別包下影廳，讓所有同仁能好好欣賞。5月份還帶同仁到金門3日遊，也常常提供高檔奢華的頂級飯店住宿獎勵，員工捨不得自己花錢、他幫忙買單，讓同仁去徹底享受、放鬆身心，回來再繼續衝刺，所以全台各大知名飯店幾乎都出現過他們的身影，他也期許未來能跟團隊繼續努力，讓每個人都擁有美好生活。