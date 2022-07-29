全球通膨及俄烏戰爭等外在變數衝擊終端消費市場，生產鏈開始積極降低庫存，英特爾受到資料中心及PC處理器需求降溫影響，第二季財報及第三季財測均低於市場預期，並大降全年財測預估。英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，隨著客戶庫存持續去化，英特爾營運可望在第三季觸底。

英特爾公告第二季營收年減22％達153億美元，毛利率年減15個百分點達44.8％，稅後淨利年減79％達12億美元，每股淨利0.29美元，財報表現低於預期。以業務別來看，英特爾兩大核心事業營收均較去年同期衰退，客戶終端運算事業（CCG）營收年減25％達77億美元，資料中心及人工智慧事業（DCAI）營收年減16％達46億美元。

英特爾整體營收已經連續7個季度下滑。業者分析，由於通膨及升息影響終端消費支出，消費和教育市場的PC需求疲弱，且較高的單位成本拖累部門營業利益，至於資料中心表現不理想，主要是因競爭同業持續擴大市占，英特爾今年該部份業務成長速度將低於整體伺服器市場。

對於第三季展望，英特爾預期營收介於150～160億美元，每股淨利預期達0.35美元，均低於市場分析師普遍預期的186億美元及0.86美元。英特爾也宣布下修全年展望，年度營收由先前預期的760億美元下修至650～680億美元，較去年衰退9～13％，毛利率下修至49％且較去年減少9.1個百分點，每股淨利下修至2.30美元，較去年衰退57％。

基辛格表示，俄烏戰爭及全球通膨等外在因素造成經濟活動快速放緩，關鍵客戶對庫存調整採取激烈動作，是導致英特爾業績未達預期的主要原因，部分也反映英特爾在產品設計及出貨延遲等執行力問題。由於生產鏈積極去化庫存，英特爾在手訂單水平低於終端市場晶片採購量，但這也代表訂單將隨著庫存去化而出現反彈，英特爾業績將在第三季觸底。

英特爾財務長辛瑟（David Zinsner）亦認為營運正處於谷底說法，看好第四季的漲價效益和季節性需求改善，能讓毛利率回升至51～53％，然而考量到經濟狀況不確定性，以及對供應鏈的衝擊可能持續到年底的風險，英特爾將放慢招聘步伐，年度資本支出則由原本預期的270億美元下修至230億美元。