信義全球資產觀察台中市土地交易趨勢，統計2017年至2022年上半年上市櫃法人大型交易，台中市土地累計交易規模達1,560億元，若以土地面積區分，其中千坪以上的土地交易總額為1,123億元，佔整體規模72%，未滿千坪的土地交易總額為437億元，佔比雖較低，但2020-2021年已連兩年都單年破百億，除了顯示建商看好台中廣大市場商機積極布局外，也嗅出在激烈競爭下，建商不斷在調整其購地策略。

信義全球資產經理林建勛表示，台中為台商回流重點城市，吸引科技、金融與各類服務業等多元產業進駐，加上捷運與快速道路等交通建設，讓台中有豐富發展題材以及人口成長的剛性需求，促使建商更有信心購地推案，因此近年可從上市櫃大型交易統計看到，台中整體土地交易從2017年的136億元，至2021年來到545億元的成長。

今年上半年台中千坪以上土地交易案例包含，大陸建設以10.9億元購入14期重劃區1,400多坪土地、亞昕國際以7.1億元同樣購入14期1,000多坪土地、遠雄建設以10.4億元購入1,000多坪水湳經貿園區土地。

不過，上半年土地交易規模在政府信用管制政策、以及原物料飆漲影響下，建商紛紛停看聽，態度多偏觀望保守，大坪數、高總價交易明顯減少，H1台中上市櫃法人土地交易規模僅為63億元，其中未滿千坪的土地交易佔55%，總額為34億元，反而超過千坪以上土地交易規模。

張現傑評估，從近年陸續成功為建商在台中購地、以及與建商互動的觀察，如何因應購地貸款成數受限與掌握市場購屋需求，會是建商下半年在台中購地的策略關鍵。雖然上半年土地市場較停滯，但近期也觀察到建商在營運需要下，仍願意謹慎評估購地，預估下半年土地市場有三趨勢：第一、建商購地區位勢必更專注於剛性需求強、購屋族接受度高的地段，以確保推案銷售率；第二、大坪數土地對於大型建商仍是首選，因建築設計上，基地面積大會更能規劃具吸引力的產品，一樣是為確保銷售率；第三、受貸款成數受限衝擊較大的建商，在資金部位與貸款成數考量下，可能會以投入舊市區具重建效益的基地為主。