慧榮科技公佈第二季財報，受惠PCIe Gen 4 SSD在PC OEM市場維持強勁出貨，單季每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘1.88美元(約新台幣56元)。
慧榮第二季營收2億5237萬美元，與第一季相比成長4%，與去年同期相比成長14%。第二季毛利率達53%，稅後淨利6,275萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘1.88美元(約新台幣56元)。
慧榮三大主力產品線第二季營收與上一季相比，SSD控制晶片持平至減少5%，eMMC/UFS控制晶片營收成長5%～10%，SSD解決方案成長25%～30%；與去年同期相比，SSD控制晶片持平至減少5%，eMMC/UFS控制晶片營收大幅成長55%～60%，SSD解決方案成長30%～35%。
總經理苟嘉章表示，第二季儘管市場上受到大陸因新冠疫情而封城、俄羅斯入侵烏克蘭及全球經濟趨緩的影響，但慧榮的營收仍持續成長。SSD控制晶片的營收主要挹注自客戶的PCIe Gen 4 SSD在PC OEM市場持續維持強勁出貨，但通路市場卻略顯疲弱。慧榮的eMMC/UFS控制晶片營收無論在智慧型手機或其它終端應用，第二季仍持續維持成長。
針對2021年12月宣布的股票回購計劃(預計在6個月內買回2億美元的股票)，慧榮表示，第一季結束前累計回購金額為1.5億美元，平均股價為83.18。第二季在宣佈與MaxLinear的未決交易而停止股票回購之前，回購了2870萬美元，平均股價為75.58。
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