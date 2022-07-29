新纖(1409)董事長吳東昇今年獲頒「一等客家事務專業獎章」，今年「客家事務專業獎章」共有35位得獎者，而一等客家事務專業獎章得獎者有3位，分別為客家八音老師傅溫福仁團長、金廣福文教基金會董事長吳東昇（新纖董事長）、建築「人間國寶」傅明光老師傅，客委會也特別感謝這些得獎者對客家語言文化的貢獻。

為表彰各專業領域表現傑出、為客家長期付出的有功人士，客委會會於2002年訂定「客家事務專業獎章頒給辦法」。今年，為持續廣泛徵集包含客家古蹟保存、傳播媒體、傳統及現代藝術、文學、學術、客語教育等領域表現傑出、為客家長期付出之專業人員，並遴選出35位獲獎者，於今日（7月29日）在台北張榮發基金會國際會議中心1101廳盛大舉辦頒獎典禮。

吳東昇長期關注客家文化發展，老夫人吳梁桂蘭即是客家人，同時吳東昇也曾在新竹選過立委。新竹也是客家人的大聚落，央行前總裁彭淮南，和前總統府秘書長吳伯雄亦都是新竹客家人。

吳東昇帶領下的新纖，目前除了在回收環保材質上持續精進外，也加速朝尖端科技材料等高值化產品研發創新生產。