中國大陸水泥廠平均庫存量高達7成，在供給大於需求下，第三季確定「旺季不旺」；市場指出，在當地政府強化基礎建設的推動下，預期第四季價量會有小反彈。不過，因煤碳價格居高不下，國內西進水泥廠台泥（1101）、亞泥（1102）及信大水泥（1109）2022年大陸市場獲利貢獻度，預估會比去年腰斬，至少減少5成。

亞泥持股67.7％、在香港掛牌的亞泥中國（0743.HK），已在香港聯交所的要求下，發出上半年盈利預警。

由於水泥產品銷量下降及煤炭成本上漲，亞泥中國今年上半年營運預期會比去年同期減少約70％。

台泥、信大水泥大陸市場的營收貢獻度都占整體營運的一半以上；在大陸市場今年上半年呈「價量雙跌」下，台泥、信大水泥今年上半年的營業毛利率、營業率都出現大幅度的下滑。

西進水泥廠認為，中國大陸隨著疫情解封及持續進行的錯峰生產、減量置換政策，市場供需將漸趨平衡，加上當地政府考量經濟成長，開始營造金融寬鬆並鬆綁房地產限制，下半年有機會因遞延需求出現帶動水泥量價齊漲，營運可望逐季墊高成長。

水泥業者樂觀預期，下半年在下游需求尤其是基建需求拉動之下，對水泥行業的恢復起到推動作用，需求於下半年可望快速回暖，水泥價格有望迎來反彈。

不過，煤炭價格持續居於高檔，會是水泥廠下半年獲利最大的殺傷力；台泥指出，大陸第三季的煤炭價格仍是去年的倍數以上，下半年水泥市場「價量微漲」仍無法彌補煤價的高漲。

法人指出，台、亞泥及信大水泥等國內西進水泥廠，下半年大陸市場的水泥出貨量及平均售價，一定優於上半年。不過在煤炭價格仍在高檔下，全年的獲利仍會比去年有明顯的減少。