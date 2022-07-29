有「床墊界勞斯萊斯」美譽、大輔傢飾代理的瑞典頂級床墊Hästens海絲騰，29日發表品牌170周年「drēmər®紀念款」，在台北BELLAVITA 3樓舉行專櫃體驗，實際感受名床魅力。

品牌擁有頂級製床手工藝，選用頂級馬尾毛等天然材質，層層舖疊的素材均經過細緻的測量、繪圖和剪裁，在嚴格品管之下，縫合面之間的精準度可達毫米之差，精湛的工藝也一舉耀登瑞典皇室御用指定品牌，而藍白格紋歷經了歲月的洗禮也成為Hästens的不朽經典。

瑞典名床 Hastens剖面，感受手工製的溫度與貼心。（Hastens提供）剖面圖

「drēmər®」紀念款凝聚這瑞典老牌六代匠人的夢想與使命，更將這百年積至臻的工匠手藝表現的淋漓盡致。頂級床墊 「Grand Vividus」要價今年報價已經來到1620萬新台幣，買床墊也是一種保值的投資。

專櫃體驗現場可實際看到床墊分層如何構成，銷售顧問賴柏達還拿出製作材質之一的「馬尾毛」提供給消費者實際觸摸，有助消費者了解床墊是如何讓自然質材發揮其特性，創造出貼服身體的功能。Hästens專案經理獨汶璇也表示，不少來店試躺的顧客感受表示「對自己好，原來如此重要」，給自己最好的睡眠環境，正是對自己的重要投資。

美劇、韓劇露頂豪生活

品牌在美劇和韓劇中描述頂豪生活的場景中不斷出現，如Netflix 夯劇《愛蜜莉在巴黎》 和近日熱播韓劇《再婚上流》 的戲劇場景中, 說明了這張名床內斂奢華在層峰人士心中的品牌地位。而品牌在台中新光三越設櫃，銷售業績佔全省40％以上。海絲騰在進入台灣市場後，也得到許多政商名流和藝文界人士如陳柏霖、桂綸美、 陳鎮川及國內知名設計師JAMEI CHEN陳季敏這些名人的青睞。

瑞典名床 Hastens是高品質的手工製名床。（Hastens提供）

Hästens海斯騰台灣代理商大輔國際創辦人陳炯瑞指出「drēmər®」紀念款凝聚這瑞典老牌百年的夢想與使命，更將這些積累至臻的工匠手藝表現的淋漓盡致，匠師們一針一線的縫製，堅守手工藝的品質，締造經典才能交付到客人家中。