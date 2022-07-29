和泰車(2207)1997年將豐田汽車旗下豪華車品牌Lexus正式引進台灣車壇，慶祝在台25週年，Lexus將於今夏推出ES 200曜銀風尚車型。Lexus官方網站及車主服務App「Lexus Plus」也在25週年時進行全新改版，致力提供顧客更好的服務體驗。

和泰車1997年Lexus正式引進台灣車壇，當時與品牌同步誕生的LS 400，不僅具有關鍵的歷史代表意義，LS車系也一直象徵Lexus完美造車的頂級典範；同年，GS 300導入台灣，結合運動與豪華雙重氣質，甫上市即受到消費者高度肯定。當年Lexus更以全新顧客導向為策略，席捲台灣豪華車市場，以提供超越客戶期待的商品、服務品質，奠定了品牌的核心價值。

Lexus導入台灣25年來，持續推出多款熱門車型，其中最受顧客喜愛的豪華休旅RX車系自1999年起導入台灣，20多年來憑藉其優異的造車工藝、出色的產品設計，以及提供完整豐富的主、被動安全系統深受消費者喜愛，後續推出的NX、UX車型，亦以優異的產品實力及極具競爭力的價格，強襲豪華品牌SUV市場，Lexus全車系休旅陣容穩坐豪華車SUV同級距市場冠軍寶座，更已累積銷售突破13萬輛規模，制霸台灣豪華車市場。時至今日，Lexus欲以全面進化的電動化車款，寫下豪華電能移動的全新篇章。

和泰車為了慶祝品牌邁入下一個里程碑，Lexus將於今夏推出ES 200曜銀風尚車型，2023年式ES亦於即日起接受消費者搶先預訂。ES 200曜銀風尚車型延續過往職人造車工藝，並在各處細節上更加精進；本次車型以ES 200原等級為基礎，在外觀採用專屬霧銀塗裝水箱護罩設計，並搭配車側鍍鉻飾條。此外，ES 200曜銀風尚車型更升級全新18吋曜銀鋁圈，以細膩的金屬切削工藝，搭配雙色多幅式設計，讓車側視覺上更加富有層次感。

在油電複合動力車型ES 300h則同步導入全新F SPORT Design等級，其在豪華版的基礎上，升級配備F SPORT網格狀水箱護罩、燻黑飾條與19吋燻黑鋁圈等運動化外觀套件，提供消費者動感跑格的外觀搭配。

Lexus官方網站及車主服務App「Lexus Plus」也在25週年時進行全新改版，致力提供顧客更好的服務體驗。為符合行動裝置日漸成長的使用趨勢，Lexus官網本次推出全新優化介面，不只整體美觀升級，更將功能整併，讓使用者更方便查找資訊；此外，於熱賣車系NX頁面，更首次導入線上360度賞車功能。