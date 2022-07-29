55歲知名補教名師徐薇近年雖沒在幕前主持，但時常透過社群網站分享生活近況，幽默逗趣的形象，讓她受到不少粉絲喜愛，近日她直接用玻璃量杯放在瓦斯爐上加熱，杯子卻突然爆裂，畫面曝光後讓網友都驚呼「太危險」。
徐薇28日在社群發文，透露自己 想做仙草來吃，因此直接用量杯煮500毫升的水，正當她覺得自己很聰明時，量杯卻突然破裂，讓她不解詢問：「可是那量杯又厚又重耶，啊玻璃不是都耐高溫」。
而從她曬出的照片看來，碎玻璃散落在瓦斯爐上，看起來相當怵目驚心，網友見狀都紛紛留言，提醒她要注意安全，並表示「老師果然是廚房殺手，沒有人會直接煮啦」、「老師你是怎麼活到今天的？」並解釋耐熱不代表可以耐直火。
徐薇看到大家的留言，也覺得丟臉、不好意思，並感謝大家叮嚀，「當時我坐在旁邊滑手機等水滾開，突然『碰』一聲嚇鼠偶惹」，兒子大成也開玩笑留言：「我的愛杯，以後這種事請交給我就好，拜託了。」
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