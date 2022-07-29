IC設計龍頭聯發科（2454）執行長蔡力行在今（29）日線上法說中指出，觀察到客戶及其銷售通路已開始積極調整庫存，調整期間為未來的兩到三季。

蔡力行說，近幾個月高通膨影響消費者信心，總體經濟的挑戰增加了市場需求的不確定性，亦導致晶片需求的下降，在這樣的環境下，聯發科謹慎管理庫存、成本及費用。也因其中多項具規模的業務仍穩健成長，在半導體下行循環中的波動度亦較低。

聯發科過去25年間經歷過數個景氣循環，半導體產業持續追求更好的連網技術、高效能且低功耗運算能力的方向是從未改變的，在技術升級週期的初期，即推出先進的5G、Wi-Fi 6及Wi-Fi 7產品。

聯發科第二季手機業務較去年同期成長 17％，較上一季成長 12％，佔聯發科技54％的營收。第二季成長主要受惠旗艦及高階 5G 產品放量以及 4G 的強勁需求。

據市調報告在購物節銷售排行前20名的 Android 機種中，使用聯發科技解決方案的機種高達13款，其中5款是採用 5G 旗艦天璣 9000 及高階 8100、8000晶片。公司預估今（2022）年全球智慧型手機出貨量將為12億至12.7億支，其中5G手機出貨量約為 6億支，較去年成長20％。

智慧裝置平台對聯發科第二季營收貢獻38％，年增33％、季增7％。然而近期電視及平板需求受到消費者信心趨弱的影響而有線及無線連網解決方案如 Wi-Fi 6、5G 數據晶片及10 GPON 等的需求依然強健。Wi-Fi 7掌握高階市場的需求，預期自 2023 年第一季開始貢獻營收。