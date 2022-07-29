「美國海軍學會新聞網」（USNI News）27日報導，美國眾議員認為，澳洲不應被動地等待AUKUS抗中聯盟允諾的核子動力攻擊潛艦建造完成，而是「立刻」開始將軍官、水手、造船工人、工程師、設計師等相關人才派往美國受訓，讓潛艦未來能更快形成戰力。

在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）舉辦的一次活動中，美國聯邦眾議院軍事委員會成員、海權和兵力投射小組委員會共和黨高階委員（ranking member，委員會中在野黨位階最高者）魏特曼（Rob Wittman）表示，澳洲政府須拋棄單純的購買後使用想法，強調核子潛艦部隊運作並不簡單，無法在買到維吉尼亞級（Virginia-class）等潛艦後才開始動作。

因此魏特曼呼籲，澳洲應「立刻」召集本國造船工人、工程師、設計師等人才，將其送到美國通用動力電船公司（General Dynamics Electric Boat）和杭廷頓英格斯工業（HII）的紐波特紐斯造船廠（Newport News Shipbuilding）等，開始學習如何建造、運作與維護核子潛艦。

另外，他也建議澳洲皇家海軍讓部分官兵前往美國海軍核子動力學校（Nuclear Power School），接受完相關訓練後，再登上美軍核子潛艦實習，確保澳軍立即開始學習如何實際運作這類船艦。

但魏特曼承認，在澳洲海軍首艘核子潛艦下水前，其現役的柯林斯級（Collins-class）潛艦恐先面臨退役，擔憂相關戰力空隙將對因應中國大陸威脅一事造成負面影響。魏特曼強調，海權將成為「決定南海未來的關鍵」，並稱美國無法獨力在亞洲對抗中國大陸，需要澳洲、日本、印度、菲律賓、泰國、韓國等當地盟友與夥伴的支援。