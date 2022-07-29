泰安鄉司馬限部落重建家屋計畫，29日舉行公共工程動土典禮。（原民會提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉司馬限部落，因原居地發生地層滑落、下陷等問題，嚴重影響族人居住安全，2011年遷居至目前的組合屋居住，至今組合屋已逾使用年限，原民會與苗栗縣政府規畫部落重建作業，先期由原民會補助3129萬元，並獲得財團法人賑災基金會協助家屋重建基金，期望替泰雅族人盡早展開重建家園計畫。

29日上午，「苗栗縣泰安鄉司馬限部落重建工程開工動土典禮」，原民會派員與苗栗縣政府、泰安鄉公所及財團法人賑災基金會等，一同為司馬限部落的重建之路拉開序幕。

據原民會表示，泰安鄉司馬限部落泰雅族人，因原居地面臨地層滑落、下陷等問題，嚴重影響族人住居安全，因而於2011年遷居至目前的組合屋居住，但組合屋至今已逾使用年限。因此，原民會積極與苗栗縣政府協助族人，總計補助3129萬元，投入重建的前期計畫，包括2020年現居地重建前置作業，及2021年「宜居部落建設計畫」，用於部落重建所需整地、道路、排水、擋土等公共設施興建。

原民會指出，這項部落重建計畫，是全國首件由部落族人與賑災基金會共同籌組公司辦理家屋重建的案例，族人家屋興建所需資金，在賑災基金會協助取得重建經費，公共設施則在原民會的協助下，除將提供族人部落重建所需的基礎民生維生設施外，亦將一併進行部落安全所需之防減災設施改善。

原民會預計，重建工程預計在年底前完工，屆時部落的家屋重建工作也就能正式展開。原民會期盼司馬限部落家屋重建完成後，族人都能在此安心、安全、長久且蓬勃地發展，為司馬限部落開啟另一篇章。