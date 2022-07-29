新北市原住民族文化會議首度擴大邀請原住民族各界代表約200人，在淡水區將捷金鬱金香酒店隆重召開，為期二天，新北市長侯友宜表示，這個會議最主要是凝聚族群領導人的共識，來針對族語、歲時祭、傳統工藝、文化創新不斷的去延續下去；他也提及新北市的發展，強調新北市絕非台北市的衛星都市，而是北北基桃宜所組成的大台北都會區的中心。

本次會議首度從各族群領導人及團體代表，擴大邀請至原住民族語言文化相關團體代表及專家學者、本市列冊的文化資產實踐者、族語推廣人員、文化健康站執行單位負責人、文化藝術團培力團隊代表、精實創業獲獎者、部落大學講師及長年關注原住民族事務發展之地方仕紳。

近200位的與會者年齡從大專青年到資深實務者，就族語、歲時祭儀、傳統工藝與原民文化創意等四大面向進行分組討論。

侯有宜表示，感謝現場所有族人對原住民族文化事務的重視與協助， 過去提出的四項政見，包括定期召開族群會議，培育族語師資、推動族語振興，增設文化健康站與成立天使基金，市府都已經落實，每一項都是對大家的承諾。

他說，這一次擴大邀請近200位原住民族各界代表參與，除了是新北升格後的第一次，也是各直轄市的第一次，更特別選在原住民族日前夕舉辦，希望邀請各領域的族人一起集思廣益、討論新北原住民族發展及未來重要事務。

侯友宜也提及近年的發展，他強調，新北市絕對不是台北市的衛星都市，新北市有自己的主體性，更重要的是新北市這幾年已經大改變，成為北北基桃，再加上宜蘭等大台北都會1000萬人口的中心點，與東京、首爾等國際大都市進行競爭。

侯友宜指出，過去新北市總是被邊緣化，但如今已經成為北台灣的中心點，不僅新北市從淡水、中和、土城、經新莊一路到三重、蘆洲都逐漸在開發，交通也越來越完備，三環六線一條一條的實現，安坑經軌今年會完成，明年三鶯線也會完成，萬大中和樹林線很快就會完工。

他說，淡江大橋將在2024年建造完工，而淡北道路只待中央核定，就可以動工，未來台北港到林口的105道路也會動工改善，所以新北市未來會成為大台北的中心點。