8月適逢農曆7月鬼月，有哪些事情要特別注意？台灣吠陀占星權威李靜唯老師建議，農曆7月1日開始，敏感體質者最好每天早上空腹喝一杯陰陽水（熱開水加冷開水），記得加上一點鹽巴或檸檬，連續喝1個月，可以讓自己在磁場最亂的鬼月增強抵抗力。另外也建議吠陀處女（9/15–10/14）、吠陀天秤（10/15–11/14）、吠陀雙魚（3/15–4/14）跟吠陀牡羊（4/15–5/14）鬼月運勢較差的星座，最好避免開車騎車或晚間出門。

至於8月份12星座的運勢如何？李靜唯老師表示，8成人的吠陀占星星座會落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，生日落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座，想要了解自己的吠陀占星星座是哪一個，可以參考以下的對照表。

吠陀占星星座對照表(圖/李靜唯老師提供)

【8月事業運】

吉：吠陀摩羯（1/15–2/14）

凶：吠陀獅子（8/15–9/14）、吠陀天蠍（11/15–12/14）、吠陀水瓶（2/15–3/14）

●吠陀摩羯（1/15–2/14）：吉

先前為了工作與事業所做的準備和努力，在8月有機會得到好成果，由於貴氣格局的產生，有可能會為你帶來好的名氣，讓更多人認識你，進而讓事業發展更進一步。

●吠陀獅子（8/15–9/14）：凶

工作需要的資源眼看好不容易即將到手，卻容易因一些意外而無法獲得，缺乏資源的你，即使有計劃與想法，恐怕也都很難執行。

●吠陀天蠍座（11/15–12/14）：凶

工作方面可能會面臨突如其來的競爭者，對方恐怕會用比較粗糙的手法造成你的困擾，此外與人合作或是簽訂契約時，需要特別仔細小心，不然可能因小小的疏忽而造成損失。

●吠陀水瓶（2/15–3/14）：凶

受到火星影響，工作方面會遇到意外狀況，而這些狀況對你來說是一種能力的考驗，若是有做好準備，能夠讓危機成為轉機，就能為自己避開困擾與麻煩。

【8月感情運】

吉：吠陀處女（9/15–10/14）

凶：吠陀金牛（5/15–6/14）、吠陀巨蟹（7/15–8/14）

●吠陀處女（9/15–10/14）：吉

8月份身邊多多少少會出現幾位看似有緣的人，只是吠陀處女內心較為壓抑，遲遲無法肯定自己的心意，若是有人主動向你示好，其實可以嘗試交流看看。

●吠陀金牛（5/15–6/14）：凶

生活面臨的各種問題逐漸讓人煩躁與不安，小心情緒不穩定與太敏感，會造成對於另一半的不信任，儘量減少過多的猜測，才不會讓感情產生裂痕。

●吠陀巨蟹（7/15–8/14）：凶

8月受到火星無情的摧殘，吠陀巨蟹非常缺乏追求感情的動力，再加上缺少了緣份的訊號，所以8月身邊也不太容易出現自己喜歡的人。

【8月財運】

吉：吠陀雙子（6/15–7/14）、吠陀射手（12/15–1/14）、吠陀雙魚（3/15–4/14）

凶：吠陀牡羊（4/15–5/14）

●吠陀雙子（6/15–7/14）：吉

財富宮位受到金星與木星雙重財星加持，財氣非常旺，工作與金錢在8月份都有很棒的成果，但是如果有計劃想前往海外或在海外發展的話，則恐怕會受到阻礙。

●吠陀射手（12/15–1/14）：吉

8月手頭上應該會比較寬裕，如果本身已經有理財規劃，建議可以增加保險項目，為自己增添更多保障，若是遇到有人向你借錢，建議拒絕，比較不會讓錢有去無回。

●吠陀雙魚（3/15–4/14）：吉

8月財運投機性比較明顯，可能有機會遇到讓你很心動的投資商品，但建議理性判斷，才能有機會賺到錢，沒有做好功課的話，反而投資容易失利。

●吠陀牡羊（4/15–5/14）：凶

原先已經想好的計劃，會遇到突如其來的狀況而遭到中斷，資金方面會增加許多額外的開銷，要盡量避開投資，不然恐怕會有損失產生。

【8月健康運】

凶：吠陀天秤（10/15–11/14）、吠陀處女（9/15–10/14）

●吠陀天秤（10/15–11/14）：凶

火星進入掌管壽命的八宮，又對水星產生相位，再加上凶星計都、羅喉在七宮形成死亡殺手宮，8月要特別留意出門在外的交通安全，無論是一般的上下班通勤或要出遠門，都需要留意可能會有血光之災。

●吠陀處女（9/15–10/14）：凶

8月18日之後火星進入遷移宮，凶星計都跟羅喉又形成死亡殺手宮，要特別注意交通意外及災難，可以捐血或去醫院驗血，以提早見血方式避開血光之災。

李靜唯老師也提醒，鬼月晚上17：00以後儘量少出門，身上可帶佛珠或艾草避邪，盡量少穿全身紅、黑、白或綠色的衣服，晚上10點後不洗衣服、曬衣服，儘量不要外食以免人鬼共桌，尤其命盤體質比較敏感，或運勢低落的人應特別注意。