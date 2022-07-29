東港大鵬灣國際休閒特區重啟後，鵬管處也將2019年台灣燈會主燈「巨鮪來富」、「海之女神」再次點亮，成功吸引民眾入園看夕陽、漫步賞燈。（謝佳潾攝）

東港大鵬灣國際休閒特區重啟後，成功招商進駐，除單車站還有海上教堂咖啡廳、西塔台炭烤，一甩過去荒蕪陰霾。（謝佳潾攝）

東港大鵬灣國際休閒特區重啟後，鵬管處也將2019年台灣燈會主燈「巨鮪來富」、「海之女神」再次點亮，成功吸引民眾入園看夕陽、漫步賞燈。（謝佳潾攝）

東港大鵬灣國際休閒特區重啟後，鵬管處也將2019年台灣燈會主燈「巨鮪來富」、「海之女神」再次點亮，不僅吸引更多人入園看夕陽、漫步賞燈，也成功招商進駐，除單車站還有海上教堂咖啡廳、西塔台炭烤，一甩過去荒蕪陰霾。

2019年台灣燈會辦在屏東東港，吸引破千萬人次湧進大鵬灣國際休閒特區賞燈，跳脫傳統主燈印象的「巨鮪來富」、「海之女神」掀起熱烈討論，在地業者欣喜東港大鵬灣有了新地標、打卡點，不料燈會結束後不久，鵬管處與BOT業者分手，特區因仲裁案陷入長達3年的荒蕪期。

鵬管處不諱言道，這3年來地方業者都很關心特區的重啟問題，畢竟這是東港一大觀光景點，而遊客也一再詢問燈具以及海上教堂何時開放，如今終於不負眾望，特區重啟、燈具也透過光環鏡的照射再次點亮，每到傍晚時分，夕陽將大鵬灣染成金黃色，與主燈相呼應美不勝收。

鵬管處指出，每天約有百餘人入園賞夕陽、漫步賞燈，業者見人潮復甦也陸續進駐，目前特區除月初就開始營業的大鵬灣單車站外，餐飲業者也接續跟進，可以360度環繞大鵬灣的西塔台成了炭烤吧，海上教堂也將變成咖啡廳。

「大鵬灣終於活起來了！」劉姓在地業者開心道，東港一直都缺少夜間景點，雖然現有濱灣碼頭的濱灣之星、青洲濱海遊憩區的沙灘酒吧，但大鵬灣這麼大卻只有2個點，很難把遊客留下來，實在可惜，而今特區重啟又有業者進駐，非常期待後續的觀光發展。

林姓民宿業者說，以前很常遇到房客詢問晚上的東港哪裡好玩，當時很難介紹，現在終於可以很有自信的推薦，大鵬灣國際休閒特區的2大台灣燈會主燈每晚從7點亮到10點，走在灣邊吹風賞燈很愜意，想騎單車也可以，餓了有炭烤、渴了有咖啡，選擇多樂趣也多。

廖姓在地居民說，大鵬灣舊時有「金茄萣港」之稱，但一直不解這個名詞的意思，直到特區重啟後，他走進園內看見夕陽下的金黃色灣域，終於明白了，好多台灣燈會的主燈都成了回憶，很驕傲「巨鮪來富」依舊佇立並吸引眾人目光，也為地方觀光帶來新氣象。