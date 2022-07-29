曾替鄧佳華拍攝《華燈初上》的導演圤智雨，近日舉辦成人片男優海選，最終選出3名男優冠亞季軍奪得出道機會，其中冠軍可和「台灣最美女優」孟若羽拍攝肉搏片，吸引超過500多位報名，原定已8月開拍冠軍阿碩「首部曲」，卻因他家人反對臨陣反悔，29日導演公布遞補人選，結果一曝光後照樣被讚爆。

日前導演圤智雨舉辦的男優海選決賽結果出爐，由21歲火鍋店員工「阿碩」獲得跟孟若羽拍片做運動的機會，因海選現場需進行「空幹測驗」，且會進行錄影，從日前曝光阿碩現場「27秒空幹舞」中，可見他瘋狂前後擺動下半身，不少人評價頗有當年亞洲舞王羅志祥的英姿，並且還擁有超強壯的體格。

不過日前冠軍「阿碩」百思過後私訊導演，聲明自己無法承受家人給的壓力，棄權拍攝機會讓給亞季軍，結果由亞軍「饅頭」遞補肉搏孟若羽。此外，圤智雨也跟片商公布遞補新季軍人選，就是「小胖子馬修」，他認為他不僅討喜又有勇氣，全場參賽者攜伴者都是男性朋友，唯獨馬修一人帶女朋友，而且女友還支持他拍片。

圤智雨原定宣布素人男優第一是阿碩(左)體格超好，目前將由第二名是清秀自信的饅頭(右)合作孟若羽。(圖/圤智雨 FB)

新科季軍馬修(左)曾和原定冠軍阿碩(中)同台「27秒空幹片」。(圖/圤智雨 FB)

值得注意的是，這名「小胖子馬修」曾和原定冠軍「阿碩」，在海選舞台同場競技「27秒空幹片」，靦腆的他和阿碩一起「空幹」，頗為激烈又超有喜感。隨著圤智雨在FB恭喜他遞補上，一邊還不忘強調要他趕緊去驗性病套餐，並說對他說道：「雖然你女友支持你，但你也快去問家人同意你當男優嗎？」

這篇公告文一出，網友也很支持這樣的決定，紛紛留言道：「哈哈哈哈笑死，他影片真的很吸睛」、「看他個人秀真的適合~」、「有喜感那位嗎」、「如果女朋友也一起來演的話，應該蠻有看頭的」，也有人提出要導演親自下海，「你最帥的，你應該當男優，你若不要，那麼其他人當然不要」，激起許多有趣話題。