自行車友善旅宿人氣票選，29日在南投雲品溫泉酒店舉行頒獎，福容大飯店奪北、南2獎項。（福容大飯店提供／陳淑芬南投傳真）

自行車旅遊近年成為熱門休閒運動，交通部觀光局「2022自行車友善旅宿人氣票選暨抽獎活動」，29日在日月潭雲品溫泉酒店頒獎，有15家旅宿獲選。總票數以澎湖福朋喜來登酒店獲2萬2575票最高、依序為瑞穗天合國際觀光酒店、雲品溫泉酒店日月潭。值得一提的是，北、南部的觀光旅館項目各由福容大飯店的福隆店、高雄店奪得。

「2022自行車友善旅宿人氣票選活動」分為北、中、南、東及離島區，並分為觀光旅館、一般旅館及民宿等項目進行票選。交通部觀光局表示，票選活動共有728家自行車友善旅宿參與，總投票數近40萬人次，業者及民眾的參與度相當踴躍。

頒獎儀式中，福容大飯店的福隆店及高雄店分別獲選北、南部的觀光旅館，尤其，福容大飯店福隆連續兩年獲選，備受矚目。

福容大飯店福隆店表示，飯店有驛站打氣、基本維修工具租借、淋浴盥洗間等自行車設施服務，目前由東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處舉辦的「2022福隆沙灘生活節」已正式開跑，自6月18日到10月29日止每周六下午登場，推出「舊草嶺環狀線」等3條騎經黃金山海線的單車之旅，歡迎車友前來體驗。

獲選15家業者，北部有觀光旅館的福容大飯店福隆店、一般旅館的新竹安捷國際酒店、民宿的淇岄莊園；中部有觀光旅館的雲品溫泉酒店日月潭、一般旅館的台中大毅老爺行旅、民宿的西湖柚子家民宿；南部有觀光旅館的福容大飯店高雄店、一般旅館的統一墾丁渡假村、民宿的海風長堤二館民宿。

東部有觀光旅館的瑞穗天合國際觀光酒店、一般旅館的理想大地渡假飯店、民宿的富圖民宿；離島部分有觀光旅館的澎湖福朋喜來登酒店、一般旅館的金湖飯店、民宿的語榕花園民宿。