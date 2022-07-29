雪霸國家公園管理處成立滿30周年。（謝明俊攝）

為慶祝雪霸國家公園管理處成立30周年，雪管處將於8月22日下午2時，在台北文創松菸誠品表演廳舉辦「走過30．預見未來」雪霸國家公園30周年音樂會，即日起開放線上免費索票，竭誠歡迎大家蒞臨！

雪管處和導演陳進發合作拍攝的《映像觀霧》和《矮靈傳說－人．靈．自然》等2部紀錄片，近2年先後獲得印度、捷克、加拿大與美國等4個國家，共6項國際影展大獎，讓世界看見台灣之美，進而瞭解台灣原住民文化，同時呈現「生態、藝術、人文」三個面向，不僅為國家公園的保育與教育開拓了新的視野，也大大提昇台灣的國際知名度。因此在這場音樂盛會中，營建署長吳欣修將出席現場見證這份榮耀，並邀請陳導演與大家分享交流。

這場音樂會將由東吳大學音樂系系主任彭廣林教授擔任主持人，並邀請曾為雪霸處多部紀錄片配樂的作曲家陳世興木吉他演奏，與聲動樂團主唱謝韻雅，以空靈悠遠的歌聲為這場盛會展開序幕。並由小提琴演奏家，同時也是《映像觀霧》紀錄片的音樂指導─北藝大音樂系教授簡名彥，率領新生代小提琴家陳昀均及多位音樂家共同演出。

雪管處表示，如果民眾看過《映像觀霧》，一定會對影片中繚繞於觀霧森林裡的小提琴聲印象深刻，導演運用韋瓦第的四季協奏曲和布魯赫第一號小提琴協奏曲，以小提琴獨奏作為配樂，在靜謐的森林中，訴說著生命的張力。而這沉穩內斂的琴聲即是出自今年才16歲的陳昀均對自然的體悟。因此在本場音樂會中，將結合自然影像與音樂演奏呈現，帶來多首影片配樂的經典曲目，希望這場跨越古典、浪漫到現代的自然音樂饗宴，在歷經兩年多的疫情衝擊下，能為臺灣社會帶來一股新氣象。

雪管處表示，國家公園擁有豐富的自然資源與人文史蹟，也是國土美學的縮影，需要國人重視與愛護，回顧雪管處草創時期的篳路藍縷，是30年的堅持與努力，才有今日的豐碩成果；因此在雪霸成立30周年之際，我們更期許要用心規劃經營，喚起大家對台灣這片土地最深的情感，也為國家公園的未來展現新的契機。

雪管處誠摯地歡迎大家來到台北文創松菸誠品表演廳共同參與雪霸國家公園30周年音樂會，線上索票登記，額滿為止。