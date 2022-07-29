台中市議員李中過認為，電動汽機車駕駛總是會擔心半路上沒電怎麼辦？回家充電才是最根本的解決之道。(謝瓊雲攝)

台中市議員朱暖英要求市府重視檢討電動汽機車充電站的安全檢查，應有法源依據，以釐清權責並把相關安全規範納入考量。（朱暖英提供／謝瓊雲台中傳真）

電動汽機車愈來愈普及，充電樁需求與日俱增；台中市議會29日有多名議員針對市府電動車使用環境與社區充電樁設置專案報告提出建議，要求盡快擴增公共充電樁數量，並建議優先設置快充式、且應檢討擬定安全檢查規範法規，確保安全。

根據監理單位統計，截至5月為止，台中市電動汽車數（含大小客貨及特種車輛）有3256輛，電動機車數更高達7萬8853輛，充電需求大增；市議員林祈峰要求盡速更新設備、增加充電樁的設置，李榮鴻則提醒應以快充式充電樁為主，避免長時間占用充電停車格。

市議員朱暖英說，近日藝人林志穎駕駛電動車自撞引發火燒車事件，讓電動車與充電樁的安全考量受到關注；包括車用電池過度充電恐引發火警，充電樁密度提高會不會排擠大樓一般用電導致跳電？有無安全斷電系統和專用消防設施等，都應納入規範、考量。

李中則建議都發局住宅發展處，要主動出擊，利用各區公所辦理管理人訓練會議，或者與不動產公會、物業管理公會合作，利用教育訓練會議，積極宣傳充電樁設置指引與程序，更能協助加速交通局與環保局的綠能交通政策推動。

交通局表示，公有停車場依規每50格應設置1格低碳車格，和1個以上充電樁，目前全市144場共設置283樁充電處，符合法規要求，且目前全市閒置狀態充電柱，平面停車場占85％、立體停車場也有48％，顯示充電柱數量尚無不足問題，後續將滾動檢討評估。

環保局指出，2015年至今已補助設置132座電動機車及44座電動汽車充電站，其中，公寓大廈有77座電動機車及10座電動汽車的充電站；明年度已編列700萬元，持續推廣設置充電站，因社區大樓需求以機車充電樁為主，去年中起改優先補助公共停車場設置電動汽車充電樁。

至於社區公寓充電站的設置，都發局說明，新建大樓依法須預留充電設備空間，對於大樓設置「EMS電能管理系統」台電已訂定相關規則，也都有配套措施；近日也已發布「台中市既有公寓大廈增設電動車充電設備指引」，讓舊公寓大樓住戶有所依循、參考。