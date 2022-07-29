新竹棒球場22日啟用後爆發安全爭議，中職富邦悍將外野手林哲瑄因撲接導致左肩關節唇破裂，昨天確定開刀治療，保守預估約8個月恢復期。而球場碎石也曝光，對此，新竹市政府有所回應。

新竹棒球場爭議不斷，國民黨新竹市長參選人林耕仁今（29）日拿出「新竹市政府工程施工查核小組查核紀錄」，清楚寫明球場完工日期是12月底，質疑為何球場提前開放使用？

林耕仁批評，原訂完工時間是12月底，但市府好大喜功，不顧觀眾與選手安全，也要執意開幕求取政績，眼中完全只有政治利益。林耕仁質問市府到底是誰下令？讓球場沒驗收就開幕！

對於行政院發言人羅秉成昨表示，公共工程在取得使用執照後，即便未完成驗收，經過相關勘驗後先行使用，並非沒有前例可循。但曾任公共工程會主委、內政部長的李鴻源直指，公共工程未完成驗收先使用「並非常態」，新竹棒球場工程預算追加情形也非常不合理。

另外，新竹球場碎石也曝光，根據《不演了新聞台》臉書貼出照片並表示，7月25日，新竹球場停賽隔天，體育署南下會勘，在場人員親手從外野草皮上撿起的碎石。《不演了新聞台》強調，如果不是事實，歡迎新竹市府反駁。

不過，根據網友引述新竹市政府回應，此碎石為開幕賽之前，在全壘打牆施作時，在牛棚撿起的，並不是在場內篩出的。