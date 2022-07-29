櫃買中心29日表示，為了精進給付結算基金制度暨強化櫃檯買賣市場風險控管機制，參考國際證券管理機構組織（IOSCO）及國際清算銀行（BIS）對集中結算機構發布之「金融基本市場結構原則」（Principles for Financial Market Infrastructures，PFMI）及國際主要證券市場制度，修正給付結算基金管理辦法部分條文。

明確規範未違約證券商給付結算基金分擔金額上限之動用順位與計算方式、櫃買中心與證券商提撥基金之相關補足規定等內容，並增訂未違約證券商之申請退場要件及作業時程。

有關本次法規修正已於111年7月7日公告實施，詳細內容可至櫃買中心官網/公告及法規/市場公告/公告查詢（https://www.tpex.org.tw/web/bulletin/announcement/ann_detail.php?l=zh-tw&content_file=MTExMDA2MTIxMjEuaHRtbA%3D%3D&content_number=MTExMDA2MTIxMjE%3D）。