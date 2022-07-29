現代人手機不離身，萬一沒電又忘記帶充電器，實在讓人好焦慮。一名阿嬤日前趁著暑假帶孫女出遊，想和飯店櫃檯借用充電器卻遭到打槍，氣得她上網發文公審對方，不料文章曝光後卻引來網友謾罵「倚老賣老」。

原PO昨（28）日在臉書社團《好想住飯店。好康.踩雷不藏私》發文抱怨，表示自己和孫女臨時起意到礁溪旅遊，因為匆忙出門忘記攜帶手機充電線，想和飯店櫃檯人員借用也遭到回絕，原PO追問，能否借用他們私人的充電器，但由於手機品牌不同，充電器也無法相容，讓她不禁直呼，「一個3星級飯店居然沒有提供給客人這種服務，讓我太吃驚了」。

深憂手機沒電無法和家人連繫，原PO帶著年幼的孫女到附近手機行詢問，不料依然遭到打槍，就連附近便利商店出租的行動電源也全數借出，經過一番折騰原PO才終於買到充電線，但事件卻沒因此落幕。

原PO接著說，「我知道他們可能又有些理由不借用變電頭，於是我直接了當說我已經買了充電線，因為我參加臉書社團的好想住飯店，大家等著分享呢！他終於從抽屜拿出變電頭給我了。」氣憤難平的原PO貼文酸度爆表，直說自己每周都會到礁溪體驗不同飯店比較好壞，「第一次遇到不肯幫忙充電的旅館櫃檯，老年人好打發嗎？」

貼文一出後讓許多網友看傻眼，認為原PO都已經到手機行了，為什麼不願意把需要的東西買齊，紛紛留言表示，「最討厭這種倚老賣老的」、「我覺得你比較擔心重買充電線的錢欸」、「人家借了還不是發文公審」、「誰家的老人自己帶回去好嗎」。不過也有人幫原PO說話，認為只是雙方溝通不良「老人家不太懂3C，可能真的需要幫忙」。