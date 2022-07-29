近來疫情趨緩，淡海輕軌旅客回流，不少民眾選擇搭淡海輕軌出遊，為了讓民眾搭輕軌也能輕鬆品嘗在地美食，購買伴手禮，新北捷運公司於淡海輕軌紅樹林站月台層打造為期兩個月的「Light Life輕生活市集」，特選淡水的特色美食品牌，還有知名伴手禮，以及輕軌周邊小物。活動期間為每週六、日下午2時至7時，一路延續至9月11日，民眾可以來趟輕旅行，逛逛輕市集，現場還設有立食區供民眾享用，讓民眾能輕鬆將淡水美食、伴手禮帶著走。

新北捷運公司表示，期望大家在搭乘輕軌時，用比較輕鬆的、慢活的態度，好好享受淡水之旅，這一次先推出淡水比較有特色的商家，未來因應安坑輕軌及其他路線通車，也會嚴選當地特色商品或美食，以「Light Life輕生活市集」的型態推廣至每一條線路上，融入民眾的日常生活。

搭輕軌也能輕鬆品嘗在地美食、購買伴手禮，新北捷運公司於淡海輕軌紅樹林站月台層打造「Light Life輕生活市集」。（圖/ 新北捷運公司提供）

本次市集精選多家淡水人氣特色美食品牌，包含淡水老街古早味小吃店「中山五十六」，現炸的土魠魚、紅燒肉和甜不辣等小點心，配上甜辣醬和泡菜超開胃；還有來淡水必吃的「登峰丸啤吧」，唰嘴的魚酥搭配冰涼的烏梅汁。炎炎夏日吃冰品消暑最暢快，於淡水創立的健康冰品「BITI比禔．果泥雪條品牌」，用天然原料及色彩繽紛的水果泥製成各式冰棒，大熱天裡一口咬下透心涼。

除了品嘗美食，市集將特色小吃結合文創商品，淡水人氣名店「醍醐大師」推出淡水名產為主的特色雨傘，還有必買的鐵蛋；高人氣伴手禮名店「海邊走走」也販售包餡蛋捲與隨手包堅果，以及淡海輕軌自有人氣商品也能在現場直接購買，像是輕軌造型水、迴力車、繪本就相當受到民眾歡迎。

「Light Life輕生活市集」將特色小吃結合文創商品，民眾除了品嘗美食還可以買紀念品帶回家。（圖/ 新北捷運公司提供）

新北捷運公司也與KKday合作推出「150元獨家套票」，內含淡海輕軌1日票與Light Life市集券（每張面額105元），還加贈限量幾米磁鐵與KKday消暑濕紙巾，數量有限，贈完為止。民眾可於一天內無限搭乘淡海輕軌，暢遊淡水美景，還可以到市集逛逛各式必買必吃淡水美食伴手禮。市集現場也聽得到淡海輕軌綠山線、藍海線的進站音樂以及淡海輕軌推出的形象原創歌曲〈七月的夏天〉， MV也同步在月台及車廂電視都能看到，讓整個夏季充滿悠閒、輕鬆的氛圍。(廣告)