今天（7月29日）雖是農曆7月1日俗稱的「開鬼門」，不過台股終場上漲108點、剛好收在萬五大關，周線、月線也同步收紅。三大法人合計買超 141.84 億元，其中外資大買 132 億元，買爆前三分別為晶圓二哥聯電逾4.8萬張；航運二哥、老三長榮和陽明超過3.5萬張；倒貨第一名為力積電逾5萬張。對此，ptt股板網友嚇喊「兩個二哥該不會下周一被倒貨」、「水鬼高割離席 小兒船上洗碗」、「聯電每天丟來丟去是怎樣」。

美國晶片法案拍板過關，台股半導體族群帶頭衝，加上航運三雄助攻，終場大盤上漲108點，一舉站上15000點，成交值 2228億元，除了周線連四紅，月線也翻紅，7月小漲174 點。三大法人合計買超 141.84 億元，其中外資大買 132億元，投信買超 15.55億元，連續26買進，自營商再賣超 5.75 億元。

在個股部分，蘋果財報優於市場預期，帶動台積電股價大漲8元（或1.6%），收在509元；聯電也強彈3.4%至40.15元；長榮大漲3.8%、收95.5元；陽明漲3.5%、收89.6元。

二線晶圓代工廠力積電28日完成4.09億美元海外存託憑證（GDR）發行訂價，發行價格為每股17.55美元（換算台幣每股35.01元），相較收盤價38.25元，約折價8.5%，拖累今股價重挫7.8%，收在35.25元。

據台灣證券交易所資料，外資買超前10名個股，除了晶圓雙雄外，貨櫃三雄也入榜，依序為聯電（48,240張）、長榮（39,391張）、陽明（37,985張）、耿鼎（11,048張）、新光金（8,684張）、中興電、台積電（8,459張）、萬海（5,841張）、堤維西、聯合再生。

而外資賣超前10名當中，除了4檔金控股外，航運和面板大砍不手軟，依序為力積電（-56,736張）、元大台灣50反1（-54,778張）、玉山金（-14,626張）、華航（-13,904張）、群創（-12,447張）、中信金、元大滬深300正2、華新、富邦金、國泰金。

對於外資爆買聯電、航運股，卻狂砍力積電和金融股，PTT股板網友看法分歧，「四萬張= =? 感覺像才買一萬」、「外資大買船 運價大跌 星期一？」、「為什麼小兒不相信黃董？」、「航運拉高記得空 景氣循環股 送分題」、「聯電昨天大賣 今天大買 這樣都不會虧錢嗎?」、「台積要重返榮耀了嗎 外資狂買」。

不少網友對航海王還有信心，「下周陽長破百」、「下週開船 不要不信」、「買爆航運股，外資一定看到了什麼？！」、「船船又被外資買爆啦!!」、「外資領到陽長的股息 都進來買了！」