機車遭竊賊騎走不到200公尺，就在正德街與大同北路口因緊張而自摔。(三重警分局提供)

新北市三重區昨(28)日有位男子，騎車跑去正德街上一處店家找人聊天，結果他沒有把車熄火便停在路邊，結果遭一名打赤膊的竊賊直接騎走，不過竊賊騎走不到200公尺就因緊張自摔，而警方獲報後也在3小時內就將竊賊逮住，訊後依竊盜罪法辦。

事發在28日下午2點許，這名32歲的謝姓外送員，騎機車到三重正德街上一處店家跟朋友聊天，當時謝男把機車停在路邊但沒有熄火，結果47歲的王男經過此地時，見這輛沒熄火的機車，竟直接把機車騎走，謝男發現後欲上前阻止已來不及。

不過王男騎走不到200公尺，便在正德街與大同北路口因緊張而自摔，結果他竟若無其事地起身，扔下倒地的機車就逕自離開；三重警方獲報後，隨即調閱事發附近的監視錄影器，立刻發現王男的蹤跡，隨即在當天下午5時50分許將他逮捕。

據了解，王男有毒品以及竊盜前科，他供稱當下神智不清，不知道自己在幹什麼，警方在訊後依竊盜罪將他法辦。

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