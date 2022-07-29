今年竹塹中元城隍祭在28日深夜11點（農曆七月初一子時）福門開後正式展開，29日下午重頭戲之一的「揪團夯枷，消災解厄」活動登場，吸引2100位大小朋友報名參加，掛著黃色紙枷，隨陰陽司公遶行街道消災解厄，隊伍綿延數公里，場面浩大壯觀。

「夯枷」象徵贖清自身罪惡，同時也化解前世累積的孽障，相傳夯枷為道教早期的「塗炭齋」傳統，認為人若有罪，就以塗炭身、面，縛打身頰，透過「首過」、「上章」的儀式，解除所犯之罪。時至今日，若是信徒感到身體不適、運勢欠佳，或是自感罪過，也會來報名參加。

信眾循古禮遶城，背著紙枷走在陰陽司公前面，從城隍廟出發，行經東寧宮、東門城、州廳，最後至北壇水田福地，類似古代犯人被押解遊街示眾的意涵。

到達北壇水田福地驛館後，陰陽司公安座，由道士按名將疏文稟報，報完的人即可將疏文連同紙枷拿去火化，完成夯枷儀式，以求赦免舊業，並祈求平安。

由於恰逢盛夏時節，天氣酷熱，市府也特別安排「奉茶」，供民眾消暑解渴，也讓所有參與夯枷的信眾們能夠適時補充水分、體力。

49歲林小姐說，自活動開辦後每次都來參加，因捨不得長輩出來曬太陽走路，幫3名長輩「揹枷」，另也有遠從夏威夷回台灣放暑假的民眾，特地帶小朋友來體驗，感受新竹特有的文化資產。

今年中元城隍祭是市府第7次與新竹都城隍廟共同合作舉辦，在「福門開」和「揪團夯枷，消災解厄」活動後，8月10日「查夜暗訪，祈福平安」、8月12日「城隍威巡，遶境賑孤」等活動也將陸續登場。