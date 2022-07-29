嘉義市立殯儀館整修下靈位區，設計成「無煙靈位區」。（廖素慧攝）

嘉義市立殯儀館改造環境空間更敞亮溫馨，整修下靈位區，設計成「無煙靈位區」，打破牆面、設置空調，空間莊嚴雅致，內外可透視，無隔離感，扭轉了長期以來的陰森暗沉的氣氛，29日副市長陳淑慧與多位議員揭牌啟用。

陳淑慧代表黃敏惠市長致詞表示，未改造之前的下靈位區，外牆隔離，牆面被煙薰汙穢，令人生畏，市府用設計力來解決燈光不足、外牆骯髒等問題，用國畫美圖裝飾，顯得莊嚴，打破陰暗印象。

陳淑慧說，下靈位區變得敞亮、有莊嚴感，讓治喪家屬能得到撫慰，也是對往生者的敬意，而為鼓勵治喪家屬響應使用無煙靈位區，即日起至12月31日止，提供免費租用無煙靈位區，推動綠色殯葬文化，提升殯葬服務的品質。

市府殯葬管理所所長盧春霖說，過去下靈位區老舊，到台南、高雄、新竹、彰化等地取經後，汲取優質靈位無煙區的設置經驗，打破外牆、美化環境後，搖身變為明亮寬敞、莊嚴雅致的無煙豎靈區，有51個靈位。

靈位桌由建築師設計，參考嘉義市縣殯葬公會的意見，可放置臉盆、毛巾、盥洗用具等的設計，增加空調設備，室內靈位區全面禁設香爐，民眾祭拜後，到室外公用香爐插香，維持室內良好空氣品質，讓治喪環境優質化。

另外，館內上靈位區還有54個小靈位屬於開放的空間，未設無煙區，也無空調，靈前仍可設香爐祭拜，提供治喪民眾多元、彈性的祭拜空間。