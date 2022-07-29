74歲余天日前驚傳小中風住院，兒子余祥銓今（29日）露面，談到爸爸住院第5天，表示其實余天2個月前，就有手麻跟心臟抽痛等症狀，直到上周發現右半邊麻痹才有所警覺，住院至今靠吃凝血劑打通血管，目前狀況良好，預計下周一能順利出院，但仍需注意，避免再復發，「醫生說他有復發的機率，擔心會直接癱掉了，我跟我爸都不希望發生。」

余祥銓表示醫生說余天蠻幸運，雖然檢查發現頸部血管塞住，但還能活動自如，他現在一天打3包凝血劑，1包大約1000cc，可幫他的血沖淡、疏通，因為都規律早起，所以睡得還不錯，只覺得在醫院很無聊。

余祥銓在醫院時有陪爸爸聊天，意識到他有年紀了，真的很辛苦，「他（余天）那天發作完後以為沒事，還跑兩場活動，直到禮拜一才拖他到醫院，到醫院醫生就要他住院觀察，他現在不能吃太油、太鹹，每天要喝2000cc的水。」余祥銓也希望爸爸日後能減少行程，注意身體健康。

而余苑綺2014年時確診直腸癌第3期，抗癌長達8年，至今挺過70次化療，遭遇令人心疼。余祥銓說爸爸余天也很擔心二姊的病情，他說前陣子爸爸有帶她去醫院，二姊說想要活下去，醫生給她的建議就是要做化療，但她的體力真的太差，血紅素都不夠，身體評估下來無法再承受化療，「所以我們等她體力養好，再去做化療。」

余祥銓形容余苑綺體力差到嚇到他，有次載她跟外甥女小樂回家，她走爬坡走到一半手發抖，「我在後面看真的很心疼，然後扶她一步步走上去，現在連我們家的樓梯都沒辦法走完。」那時才意識到二姊體力很差，還透露余苑綺身高170公分，暴瘦到僅40公斤，因身體疼痛不適，有在吃管制的止痛藥。