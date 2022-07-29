國立台灣科學教育館歷經5年規劃的「生物多樣性常設展廳」更新，今天正式開幕，有1700件標本和展品，其中一隻眼神哀戚的孟加拉虎標本受到矚目，牠的一生見證人類的貪婪。

科教館今天正式為生物多樣性展廳更新開幕，全新展區「找家HOMING：回到人與萬物共存的希望星球」，館方收集大量標本，讓喜歡動植物的小朋友大飽眼福。

為提醒人類對生物多樣性的危害，館方特別展出了貂皮大衣、虎皮地毯等人類獵殺動物製成的藝品，以及野生動物遭「路殺」的情景模擬與通報系統。

其中一隻眼神哀戚的孟加拉虎「新二」標本，特別引人注目。科教館指出，這隻孟加拉虎生前隨國外馬戲團來台，卻慘遭棄養，後來由特有生物研究保育中心照顧，但健康狀況已差，不得不人道安樂死，本身就是人類貪婪迫害生物多樣性的證明。

科教館館長劉火欽表示，透過互動、好玩的展覽設計，民眾不只是用視覺觀展，還可用到嗅覺、觸覺，讓體驗更為有趣。

展覽布置相當有巧思，例如入口刻意偏黑設計，讓民眾可以靜下心聆聽鄉間的蟲鳴鳥叫，脫離現代化與工業文明的都市生活。另一區「療癒的居所」，則是透過半掩的門片，展出一個奇幻的生態公寓場景。相關資訊可參考科教館網站。（編輯：陳政偉）1110729